Vídeo: mulher em surto quebra adega de supermercado em Minas Gerais

Cerca de 50 garrafas de vinho foram destruídas em supermercado de Teófilo Otoni (MG)
Uma mulher de 40 anos causou destruição na adega de um supermercado durante um surto na tarde dessa terça-feira (12/5), em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Jequitinhonha.
Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na unidade central do supermercado Coelho Diniz. Quando os militares chegaram ao local, a mulher já recebia atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ela entrou no estabelecimento, por volta das 15h09, e seguiu diretamente para a adega.
Sem motivo aparente, a mulher começou a quebrar garrafas de vinho e outras bebidas alcoólicas, além de danificar a estrutura do setor. Segundo a PM, cerca de 50 garrafas foram destruídas antes de a mulher ser contida por seguranças do supermercado.
Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a mulher arremessando as garrafas. Ela deixou um rastro de caos, com cacos de vidro espalhados pelo chão e o vinho derramado pelo corredor da adega. O gerente do estabelecimento informou que ainda faria o levantamento do prejuízo causado.
Após o atendimento inicial, a mulher foi encaminhada pelo Samu para uma Unidade de Pronto Atendimento (Upa), onde permaneceu internada. A polícia conseguiu contato com a mãe dela, moradora de Governador Valadares (MG), que relatou que a filha enfrenta problemas psiquiátricos.
Familiares foram até a unidade de saúde para acompanhar o caso, enquanto uma assistente social ficou responsável pelas demais providências.