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Vídeo: mulher em surto quebra adega de supermercado em Minas Gerais

Cerca de 50 garrafas de vinho foram destruídas em supermercado de Teófilo Otoni (MG)

Uma mulher de 40 anos causou destruição na adega de um supermercado durante um surto na tarde dessa terça-feira (12/5), em Teófilo Otoni (MG), no Vale do Jequitinhonha.

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na unidade central do supermercado Coelho Diniz. Quando os militares chegaram ao local, a mulher já recebia atendimento de equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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