Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ipanema

A Polícia Militar prendeu um homem de 20 anos por porte ilegal de arma de fogo, na Avenida Sete de Setembro, região central de Ipanema.

Durante patrulhamento, as equipes policiais abordaram um veículo VW Jetta branco. No momento da ação, o condutor arremessou um objeto em direção a um matagal nas proximidades, levantando suspeitas.

Ao procederem buscas no interior do veículo, os militares localizaram três munições calibre 32 intactas. Em continuidade às diligências, foi realizada varredura no local onde o objeto havia sido dispensado, sendo encontrado um revólver calibre 32, desmuniciado.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga, juntamente com a arma e as munições apreendidas.