Adolescente é apreendido por tráfico de drogas no bairro Santa Cruz

CARATINGA – Um adolescente de 16 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira (25), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Santa Cruz, em Caratinga.

A ocorrência foi registrada na Rua João Pipote, após equipes do 62º Batalhão receberem denúncias sobre a prática de comércio de entorpecentes na região. Diante das informações, foi realizada uma operação que resultou na abordagem do menor, já conhecido no meio policial por registros semelhantes.

Durante a ação, foram encontrados materiais que confirmam a atividade ilícita. Foram apreendidos 13 pinos de cocaína, 22 porções de maconha, 43 pedras de crack, R$ 731 em dinheiro e um aparelho celular.

O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais recolhidos, para as providências cabíveis.