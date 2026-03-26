Caratinga sedia evento de Jiu-Jitsu com participação nacional e internacional

Evento ainda contou com ação solidária em benefício da APAE

CARATINGA- Caratinga foi palco, neste fim de semana, de um dos maiores eventos esportivos da região com a realização do 6º Aberto de Jiu-Jitsu Cidade de Caratinga, que reuniu atletas de mais de 30 municípios de Minas Gerais e também de outros estados, como Espírito Santo e Rio de Janeiro, além de competidores vindos dos Estados Unidos.

O evento contou com a participação de 34 equipes, totalizando cerca de 450 atletas inscritos e um público estimado de aproximadamente 2.500 pessoas, entre competidores e acompanhantes. As disputas aconteceram ao longo do dia, com início às 9h e encerramento às 16h, movimentando a cidade e fortalecendo o esporte na região.

Mais do que uma competição, o campeonato teve como objetivo promover valores fundamentais do jiu-jitsu, como disciplina, respeito, honra e superação, além de incentivar a prática esportiva entre crianças, jovens e adultos.

Outro destaque da edição foi o seu caráter social. Durante o evento, foram arrecadados alimentos e doações em dinheiro, que serão destinados à APAE de Caratinga.

O evento foi idealizado e organizado por Jean Chaves, líder da equipe Norfight MG, que vem desenvolvendo um trabalho consistente no fortalecimento do jiu-jitsu na região. Jean também é responsável pela Escola de Jiu-Jitsu Jean Chaves, localizada na Avenida Dário Grossi, nº 1602, em Caratinga, além de atuar com projetos sociais em Piedade de Caratinga e Inhapim.

A competição contou ainda com o apoio da Prefeitura de Caratinga, que tem investido no incentivo ao esporte como ferramenta de inclusão social, promoção da saúde e fortalecimento da comunidade.

O sucesso da sexta edição reforça o crescimento do evento e consolida Caratinga como referência na realização de competições esportivas de grande porte, com impacto positivo não apenas no esporte, mas também na economia e no desenvolvimento social da região.

RESULTADOS DA COMPETIÇÃO

Categoria Kids:

1º Team Ballouta

2º RD Centro de Treinamento

3º Norfight

4º Cassão Team

5º Black Norte

6º NFT

7º Leão de Judá

8º Relson Gracie

Classificação Geral:

1º Team Ballouta

2º RD Centro de Treinamento

3º Norfight

4º NFT

5º Black Norte

6º Casão Team

7º Leão de Judá

8º Absolut Squad

BOX:

Norfight conquista 11 medalhas

A equipe Norfight MG, da qual faz parte o professor faixa preta Gabriel Pereira contou com mais de 30 atletas das mais diversas categorias de peso e idade.

Das turmas do professor Gabriel Pereira, participaram cinco atletas, que representaram com desempenho satisfatório, levando 11 medalhas: seis de ouros, quatro de prata e uma de bronze para casa.

O desempenho contribuiu para o resultado da equipe, que ficou em 3° geral por equipes geral e também em 3° por equipes no infantil. “Graças também a participação dos atletas do “Projeto Jiu Jitsu para Todos” que abrange Piedade de Caratinga e Inhapim”.

Gabriel Pereira agradece a todos que participaram, representaram o trabalho e acreditam na metodologia da escola, que há 11 anos traz o melhor do Jiu Jitsu para Caratinga e região.

Vitor Paschoal – ouro

Vallentina – prata

João Lucas – prata

Luane Alves – ouro em uma categoria e bronze em outra

Juliane (chefinha) – lutou 6 categorias, 4 ouros e 2 pratas nas lutas que valiam o cinturão Gi e no No-Gi.