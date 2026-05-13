Ação rápida de caminhoneiro evita acidente na BR-116 após falha nos freios, em Teófilo Otoni

No mesmo trecho da BR-116, próximo ao distrito de Mucuri, em Teófilo Otoni, um novo incidente foi registrado na tarde desta quarta-feira (13/05), na mesma área onde um carreta carregada de carvão havia tombado e provocado congestionamento.

Devido à interdição parcial da pista para o trabalho de destombamento e limpeza, formou-se uma longa fila de veículos no local.

Em meio ao congestionamento, um caminhão que seguia no sentido da fila acabou enfrentando problemas mecânicos, com relato de falha no sistema de freios ao se aproximar dos veículos parados. Para evitar uma colisão, o condutor entrou na contramão.

A situação, no entanto, não resultou em acidente. Segundo informações, ao acessar um trecho de subida na rodovia, a carreta perdeu força, o que ajudou o motorista a retomar o controle do veículo e evitar uma ocorrência mais grave.

Apesar do susto, não houve registro de feridos e nem colisão.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni