Polícia Militar ganha reforço de 112 novas viaturas

Objetivo é garantir que Minas se torne, dia após dia, o estado mais seguro para se viver. Caratinga é uma das cidades contempladas

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) recebeu, nesta segunda-feira (8), 112 novas viaturas, modelos caminhonete L-200 Triton e Trailblazer com blindagem, que serão destinadas ao reforço da segurança pública no interior do estado. O objetivo é garantir que Minas se torne, dia após dia, o estado mais seguro para se viver.

A solenidade de entrega das viaturas, adquiridas com recursos oriundos de emendas parlamentares federais, aconteceu no pátio da Academia de Polícia Militar (APM), em Belo Horizonte, e contou com as presenças do alto-comando da PMMG, de parlamentares e representantes, autoridades e convidados.

Cidades contempladas

Aimorés, Alfenas, Almenara, Alpinópolis, Andrelândia, Araçuaí, Araguari Barbacena, Barroso Boa Esperança, Bocaiuva, Campo Belo, Capelinha, Capinópolis, Capitão Enéas, Carangola Caratinga, Carneirinho, Conceição do Mato Dentro, Conceição do Rio Verde, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Extrema, Fervedouro, Formiga, Fronteira, Frutal, Gameleiras, Governador Valadares, Grão Mogol, Guanhães, Guaraciaba, Ibiraci, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itambacuri, Itaobim, Itaúna, Itaverava, Ituiutaba, Iturama, Jacuí, Jaíba, Janaúba, Januária, João Monlevade, Juiz de Fora, Lavras , Leopoldina, Machado, Manhuaçu, Medina , Minas Novas, Montes Claros, Morada Nova de Minas, Muriaé, Nanuque, Nazareno, Ninheira, Nova Serrana, Novo Cruzeiro, Oliveira, Pará de Minas, Passos, Patos de Minas, Patrocínio, Pedro Leopoldo, Pirapora, Piumhi, Poços de Caldas, Ponte Nova, Pouso Alegre, Rio Preto, Sabinópolis, Santa Juliana, Santa Rita de Jacutinga, Santa Rita do Sapucaí, Santos Dumont, São Domingos do Prata, São Francisco, São Geraldo da Piedade, São João da Ponte, São João del Rei, São Sebastião do Paraíso, Sete Lagoas, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Três Corações, Ubá, Uberaba, Uberlândia, Unaí, Vargem Bonita, Varginha, Várzea da Palma e Viçosa.