Perigo: Pista da BR-381 ameaça ceder e transito é desviado em minas

Um trecho da pista da BR-381, na altura de Antônio Dias, no Vale do Aço mineiro, ameaça ceder. Em função dos temporais que atingem a cidade, uma erosão abalou parte do asfalto que sustenta a pista na manhã desta terça (20/12).

Vídeo que circula nas redes sociais mostra a iminência do deslizamento. Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de tempo fechado para o resto do dia na cidade, com pancadas de #chuva e trovoadas.

A #PRF redirecionou o trânsito para os túneis a fim de desviar os veículos das proximidades da erosão. Além disso, interditou parcialmente a mesma rodovia, no km 342, na altura de Bela Vista de Minas.