Perda irreparável

Lá se foi nossa querida Míriam Mangeli para os braços do Pai. Lá se foi Míriam Mangeli deixando um lugar vazio reclamando sua presença simpática e forte. Lá se foi Míriam Mangeli num adeus inesperado. Lá se foi Míriam Mangeli virar estrela e mandar a saudade preencher o seu lugar.

Caratinga chora uma de suas filhas mais amadas. Chora, no primeiro momento, com susto e arrepio. Logo depois, descortinam-se os momentos passados com ela, os gestos característicos de sua maneira de ser, o sorriso de alegria verdadeira que brotava sempre ao se encontrar com a gente, as conversas amistosas sobre lembranças do passado e sobre as novidades do tempo atual. Assim, em meio ao pranto, sua figura vai delineando um passado inteiro de recordações lindas, mas tristes naquela hora em que sabemos de sua partida.

Figura iluminada de nossa terra. Amada por todos que a conheceram e inesquecível para os que conviveram com sua bondade, sua alegria, seu incentivo.

Sua vida foi dedicada às causas da Educação. Diretora da Escola Engenheiro Caldas, deixou ali uma direção primorosa contemplando serventes, professoras e alunos. Um ensino de qualidade sempre foi sua meta. Como reconhecimento, ganhou uma escola com seu nome: Escola Infantil Míriam Mangeli.

Depois foi diretora da Escola Jairo Grossi. Ali ela marcou época pela forma de desejar o melhor para o educandário. Lembrava-se de sua formação no Colégio do Carmo que tanto marcou seu tempo de estudante, e adotou aqueles valores eternos: o bom comportamento dos alunos, respeito aos professores, uniforme impecável e tudo que traduzia ética e bons costumes. Enérgica, mas cheia de carinho e compreensão para com os alunos. Muitos contam favores obtidos por ela. Sabia ouvir, compreender e solucionar fatos difíceis do educando e, muitas vezes, de sua família.

Depois foi Presidente da Unec e depois fazia parte da Assembleia da instituição.

Fiz para ela uma homenagem pelos 50 anos de dedicados à Educação. Que bom que eu sempre gosto de manifestar apreço às pessoas enquanto estão vivas e lúcidas. E hoje sinto feliz ao me lembrar de seu contentamento durante a festa.

Em Belo Horizonte, onde residia ultimamente, sempre telefonava para gente e recebia com alegria os nossos telefonemas. Há poucos dias, ligou-me para saber sobre a festa de gratidão ao Dr. Mauro Lopes e pediu-me que lhe enviasse o livro e um outro para sua neta Manu. Líliam enviou-lhe tudo.

Minha vida entrelaçada à dela pelo afeto que nos fazia irmãs. Quando lancei meu primeiro livro, sua escola foi a primeira que me convidou para visitar e autografar. Inesquecível seu carinho e emoção ao ver a aceitação da obra pelas crianças. Nas mais de 50 festas que fiz, sempre tive seu patrocínio, que me vinha de forma espontânea. Ao saber da luta para organizar os lançamentos com festa, ela me mandava sua ajuda sem que eu pedisse. Assistia a todas as comemorações que fiz e me oferecia seu incentivo com elogios cheios de ternura.

Esposa dedicada, assistiu o marido na longa doença e lhe deu todos os cuidados. Excelente cozinheira e sempre brindava os amigos com delícias da cozinha árabe.

Católica praticante, não perdia missa e fez do terço de Nossa Senhora sua prece de todos os dias.

Às vezes me chamava ao telefone e pedia para eu lhe contar uma boa anedota. Eu escolhia uma bem picante. Ela ria sem parar.

Agora, depois de uma vida toda de amizade sincera, chega essa notícia triste. Ela que sempre foi causa de contentamento, agora é causa das lágrimas que não param de cair.

Tenho fé na vida eterna e sei que ela está ao lado de Deus. Suas virtudes estão recebendo a recompensa. É isso que nos conforta. E acredito em que ela esteja nos escutando, por isso falo com ela com fervor de oração. Míriam querida, continue amando nossa Caratinga e, como intercessora, peça a Deus por nós, pelo Brasil e pelo mundo. Mande-nos paz e o milagre de aceitar bem depressa a sua partida.

Enquanto vamos chorando sua ausência, a saudade vai remoendo o coração onde você estará para sempre ocupando um lugar imenso.

Você acaba de escrever a página mais dourada de nossa história. Palmeiras, Itaúna e todo o povo de nossa terra desenham seu nome no infinito dos tempos.

Banhe-se nas alegrias eternas prometidas por Jesus a todos que, como você, seguiram o mandamento do amor.

Marilene Godinho