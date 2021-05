Palestra trata do consumo de frutas

Evento será on-line e a inscrição é gratuita

CARATINGA – A busca por hábitos alimentares mais saudáveis já era algo muito comentado nas últimas décadas, porém ganhou mais foco com a pandemia do coronavírus. Mundialmente, cerca de 70% dos consumidores estão mudando de dieta para prevenir obesidade, diabetes e colesterol. No Brasil, por exemplo, de acordo com dados da Mintel, empresa global de inteligência de mercado, coletados em dezembro do ano passado, 51% das pessoas têm priorizado uma alimentação saudável, obviamente impulsionados em grande parte por conta da pandemia de Covid-19.

Pensando nesta situação, Sebrae Minas e Sicoob Credcooper promovem a palestra “Tendências globais no consumo de frutas, com foco na cultura da banana”. O evento on-line, cujo as inscrições são gratuitas, será às 19h da próxima terça-feira (1/6). O palestrante será Gustavo Vanucci, que é administrador, consultor e conferencista em gestão e mercado.

Segundo a organização, a palestra abordará temas pertinentes aos agricultores familiares, “como formas de acesso ao atacado, varejo e centrais de abastecimento, tendências de consumo, importância do bom trabalho na colheita e pós-colheita, além de questões ligadas à rastreabilidade”.

Mais informações sobre o evento podem ser obtidas através do telefone (33) 3321-6829.