Painel

Lavando roupa suja em público

O clima esquentou na noite dessa segunda-feira (23), durante a reunião na Câmara de Caratinga. A vereadora Zelinha usou a tribuna para criticar o colega Carlindo, oferecendo inclusive uma saia de sua mãe para ele, acusando-o de ficar falando de seu nome de forma negativa. Carlindo, por sua vez, ficou calado e não comentou o fato.

“Não mexe comigo”

“Olha, isso é para o senhor Carlindo, que simplesmente foi falar da minha moral no meio da rua, dizendo que tirei colega dele da prefeitura, não sou prefeito. Agora você chegar no final de semana, numa comemoração e falar do meu nome e falar que eu que sou culpada, cada um segura seu B.O. Se não teve competência para trabalhar na secretaria, eu não sou culpada. Não mexe comigo. Não me perturba não. Porque eu te respeito. Vou te dar um presente, porque homem que fica em porta de botequim, falando mal de uma mulher trabalhadeira, honesta, você tem que vestir uma saia. Vou te dar essa saia para aprender a me respeitar, aliás, mudei de ideia, não vou dar, porque minha mãe veste ela, e minha mãe é pessoa respeitada”, afirmou Zelinha.

Repercussão negativa



Nas redes sociais, a fala de Zelinha na Câmara teve uma repercussão bastante negativa. Entre os vários comentários, internautas dissera que “roupa suja se lava em casa”, afirmando que o assunto não deveria ter sido levado para o plenário, e que a vereadora acabou ofendendo as mulheres também levando uma saia, como se as mesmas fossem fofoqueiras.

Catita



O vereador Catita comentou sobre a constância das chuvas, disse que é algo positivo na zona rural, e que alinhou com o prefeito sobre recapeamento de ruas, algumas redes entupidas e sobre os buracos nas estradas, nesse período. Catita agradeceu ao executivo as lixeiras colocadas no distrito e disse que algumas pessoas estão fazendo política com isso. “Existem pessoas que nem são vereadores e dizendo que foram eles que levaram. A pessoa tem que ter um reduto para trabalhar e eu represento o distrito de Santa Luzia”.

Pedrinho da Cachaça



Pedrinho da Cachaça voltou a usar a tribuna para pedir ao executivo que coloque as escorias nas estradas. Muitas pessoas estão me cobrando, e tem lugar que até agora o aluno não conseguiu ir para a escola por falta de estradas. O vereador ainda pediu a implantação de escolinha de futebol no distrito de Patrocínio e em Santo Antônio do Manhuaçu.

Ricardo Angola

O vereador Ricardo Angola informou que esteve na secretaria de Obras pedindo que caminhões sejam enviados ao distrito de Sapucaia para puxar o saibro. Estamos cobrando para Sapucaia, para depois fazer nos outros distritos, as estradas estão muito ruins”. O vereador comentou ainda que destinou emenda impositiva para dois morros, mas não seria o suficiente. Então o prefeito Dr. Giovanni conversou com o deputado estadual Adalclever Lopes que mandou um recurso para fazer tudo. “Quero parabenizar aqui o deputado, com isso retirei minha emenda e mandei para outro morro”.

Elzo



O vereador Elzo entrou com um projeto de lei pedindo ao executivo para proceder a limpeza de lotes vagos com ônus ao proprietário. “O número de reclamações de lotes com mato alto está um absurdo, nesse caso o proprietário receberia uma notificação para limpar, e se não fizesse, a prefeitura faria o o serviço e depois cobraria dele”.

Juarez



Já o vereador Juarez usou a tribuna para falar de novidades no executivo, como a inauguração da secretaria de Esporte Cultura e Turismo, comandada por Odiel de Souza, e da criação da secretaria de Defesa Social e Trânsito, que ficou com Borges. E na semana passada, nós tivemos a oportunidade de ver na mídia a Secretaria de Saúde, através da Paula Botelho, recebendo nota 100 % nos indicadores de política estadual de promoção à saúde. E também o Ronaldo Alves, secretário de Educação, circulou aí pela mídia, o selo ouro da educação em Caratinga pelo segundo ano consecutivo, parabéns aos secretários e todos que fazem parte delas”.

Jéssica



Sempre atenta a causa animal, pela qual trabalha, a vereadora Jéssica informou que segundo o diretor do Canil, 282 castrações foram realizadas nos distritos, um número expressivo.

Outro assunto abordado pela vereadora é o projeto de lei 21de sua autoria e do vereador Juarez, que institui a política municipal de proteção e atenção às pessoas com fibromialgia no município de Caratinga. “Eu tenho minha mãe em casa, tem sogra, tem várias pessoas com fibromialgia, e é uma doença silenciosa e muito séria, então ela tem que ser mais falada, tem que ter mais conscientização, mais informação sobre a doença e mais capacitação nas nossas unidades de saúde para receber esses pacientes”.

Neuza



Neuza agradeceu aos colegas vereadores da Comissão Especial de Análise e de Veto, relacionado ao projeto de lei 66 de sua autoria que institui o programa Vacimóvel nas empresas privadas no município de Caratinga. “Ele foi aprovado pela Casa e vetado pelo executivo, sobre alguns argumentos que não se sustentam. O projeto tem objetivo de ampliar a cobertura vacinal nas empresas, pois muitos funcionários acabam não tendo como ir, então a cobertura vacinal seria bem maior, evitando muitas doenças. Peço aos colegas que derrubem o veto”.

Silvio da Cachaça

Segundo o vereador Silvio da Cachaça, moradores dos bairros Alvorada e Maria da Glória estão sempre reclamando do bota-fora(local onde são colocados entulhos) e dos buracos nas ruas que nunca acabam. Silvio afirmou que o serviço será feito assim que acabar o período chuvoso

José Cordeiro



José Cordeiro disse que resolveu andar por Caratinga e está conhecendo localidades bem perto do distrito de Cordeiro de Minas que são povoadas, mas ele não sabia. “Dentro de Cordeiro tem mais casas e mais gentes que eu podia imaginar, estivemos com o pessoal da Comunidade do Água Limpa dos Vianas, e vimos uma situação de abandono, não sabia da existência daquele lugar, a visão que eu tinha era de mata, mas está se desenvolvendo rapidamente, assim como Taquaraçu, então vamos olhar por essas localidades”.