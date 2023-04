Obras de implantação de sinalização vertical e demolição de rochas na BR-116

Os trabalhos de implantação de sinalização vertical acontecem em trechos que passam por cidades como Inhapim, Caratinga e Santa Bárbara do Leste

DA REDAÇÃO – As obras programadas pela EcoRioMinas para esta semana, entre os dias 24 e 30 de abril, incluem serviços no trecho mineiro da BR-116, de implantação de sinalização vertical e demolição de rochas, além disso, as equipes estão executando os serviços de reabilitação das obras de arte especiais (OAEs) – pontes e viadutos e recuperação de terraplenos, também no trecho de Minas. Os serviços fazem parte do calendário semanal de trabalhos iniciais da concessionária para levar fluidez e segurança aos usuários.

Os trabalhos na BR-116 (MG), de implantação de sinalização vertical acontecem nos quilômetros 498 ao km 565,850, nos dois sentidos da via, com operação “pare e siga”, passando por cidades como Inhapim, Caratinga e Santa Bárbara do Leste. Já as demolições de rochas, ocorrem nos quilômetros 693,9, 713,5 e 815, nos dois sentidos da via, com interdição de acostamento, passando pelas cidades de Muriaé e Além Paraíba.

A recuperação de terraplenos, ocorre dos quilômetros 410 ao 520, do 730 ao 790 e no Km 15, nos dois sentidos, com interdição de acostamento, alcançando municípios como Tarumirim, Dom Cavati, Laranjal e Leopoldina. Os serviços de reabilitação das OAEs, acontecem em diversos trechos de Minas, como dos Kms 408 ao 415, 557,85 ao 559,85 e 734 ao 740, nos dois sentidos da via, em operação “pare e siga”, passando por cidades como Governador Valadares, Manhuaçu e Laranjal.

Na BR-116, no trecho do Rio de Janeiro também vão ocorrer atividades como implantação/remoção/reparo de cercas, levantamento topográfico e revitalização de passarelas entre os quilômetros 140 e 132, já na BR-493, também no Rio, são executados serviços de pintura de barreira, implantação de defensas e revitalização de passarelas.

Na maior parte dos trechos, os trabalhos ocorrem das 7h às 17h, podendo se estender até as 22h em alguns pontos. Existe a possibilidade de ocorrer operação ‘pare e siga’, com a circulação alternada de veículos. A EcoRioMinas solicita aos motoristas que dirijam com atenção e reduzam a velocidade nos trechos em manutenção, que estarão devidamente sinalizados.

“Vale lembrar que a programação de obras pode ser alterada devido a questões operacionais e condições climáticas”, informa a concessionária.

As atividades fazem parte dos trabalhos iniciais da EcoRioMinas previstas no contrato de concessão e têm prazo de conclusão de até um ano após o início da operação. A concessionária assumiu a administração da Rio-Valadares em 22 de setembro de 2022.

Canais de atendimento

Por meio do twitter @ecoriominas, os usuários podem acompanhar atualizações sobre o tráfego nas rodovias. Em caso de dúvidas e emergências, eles devem ligar para 0800 116 0493 e 0800 116 0465 para deficientes auditivos. O serviço é gratuito e funciona 24h.

Obras na Serra de Teresópolis continuam

A EcoRioMinas também executa obras de recuperação do pavimento rígido na BR-116 (RJ), no trecho da Serra de Teresópolis, entre o km 89 e km 104. As intervenções ocorrem nos dois sentidos da via e, com o trecho em sistema de pare e siga, 24 horas, inclusive nos fins de semana. O cronograma de obras prevê que o sistema pare e siga seja de 700 metros por dia, até concluir todo o trecho de 15 quilômetros. As obras na Serra têm previsão de término no final de junho deste ano.