O Brasil de Hoje, e um “Possível” Futuro

Incontáveis foram as mudanças e transformações ocorridas em nossa era, muitas delas imensamente úteis e inegavelmente boas para toda a população, das quais, podemos destacar o avanço tecnológico, tão útil para a vida de nossa sociedade atual, com suas tecnologias utilizadas na busca de conhecimento e inúmeras soluções úteis para o melhor desenvolvimento e preservação da vida de toda a sociedade em geral.

Juntamente com o avanço tecnológico, e também com seu auxílio, ao longo desses anos, planos foram feitos, ideais foram traçados, e metas foram estabelecidas, com o propósito de derrubar as grandes barreiras culturais, morais, e religiosas existentes, juntamente com seus valores e princípios. Essas barreiras, aos poucos, foram cedendo espaço, e sendo transpostas, para a implantação do caos social, fazendo com que todos os pilares da moral, da ética e do respeito ao próximo, fossem derrubados, destruídos, e tripudiados por uma minoria que detém o poder, utilizando das tecnologias e meios de comunicação, enfim, de todos os meios possíveis para que, devagar, fizessem com que a população fosse nada mais do que bonecos nas mãos de um ventríloquo, sendo usada segundo a vontade daqueles que detém as rédeas do poder, e que, conseguiram, até mesmo, controlar a maneira de pensar da população. Ou melhor, lhes ditam o que, e como, cada um deve ou não pensar, segundo a sua vontade.

Por outro lado, e contribuindo para isso, nossa sociedade é composta por pessoas que não se interessam e não se dão conta das manobras que são feitas pelos poderosos para as manipular, não buscando tomar conhecimento do mundo que as cercam, não usando dos meios disponíveis para se tornarem pessoas autônomas, de forma a pensarem e agirem por conta própria, não se deixando levar pelas manipulações. Assim, por não serem indivíduos com personalidade autônoma, por não conseguirem pensar e agir por conta própria, por não terem capacidade de tomar decisões e marcar posições por si mesmos, as pessoas da massa tendem a repetir o que a maioria faz, sem nem ao menos se questionar o porquê de tais ações. Consequentemente, tais pessoas não tardam em colocar em prática os conceitos e modelos midiáticos, conceitos e modelos utilizados para a massificação das consciências.

Essa é a sociedade em que nós vivemos hoje, e será a sociedade que nossas crianças irão copiar e se adaptar, se não acordarmos logo e revisarmos a nossa forma de pensar e de agir, que hoje tem dominado a maioria das pessoas de nossa sociedade. Nossos princípios atuais, as ações egocêntricas de nossa sociedade, juntamente com suas consequências, têm nos mostrado que nosso atual modo de viver precisa ser mudado se quisermos um melhor futuro para as próximas gerações. Acredito que nossos princípios e padrões atuais não serão um bom legado para as futuras gerações, de forma que muita coisa precisa ser mudada para que nosso futuro seja melhor que o nosso estado atual. Infelizmente, mesmo com todos os meios para nos tornarmos pessoas e uma sociedade melhor, ainda estamos nos deixando ser levados e controlados por aqueles que estão no poder, e para que, tudo isso mude, e que nosso futuro seja melhor, precisamos mudar completamente a nossa forma de ver e enxergar o mundo e, principalmente, sobre todas as tramas do poder, para que, aos poucos, possamos mudar a nossa triste realidade e, tudo isso, infelizmente, é muito difícil de conseguirmos.

A realidade na qual nos encontramos não é nem um pouco agradável, ou animadora, necessitando de drásticas mudanças para que possamos ter, pelo menos, um vislumbre de um país melhor em nosso futuro.

