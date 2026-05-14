MC Poze do Rodo é solto após decisão da Justiça Federal

Depois de ficar preso por quase um mês, ele deixou o Presídio Joaquim Ferreira, um anexo da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, ou Bangu 8, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, escoltado por uma equipe da Secretaria de Polícia Penal (Sepen) e ao lado dos advogados.