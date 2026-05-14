MC Poze do Rodo é solto após decisão da Justiça Federal

Cantor havia sido preso na Operação Narco Fluxo, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado a bets ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas. Justiça impôs medidas cautelares, como a entrega do passaporte.
O cantor Marlon Brendon Coelho Couto da Silva, o MC Poze do Rodo, foi solto, no início da tarde desta quinta-feira (14), após uma decisão da Justiça Federal.
Depois de ficar preso por quase um mês, ele deixou o Presídio Joaquim Ferreira, um anexo da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, ou Bangu 8, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, escoltado por uma equipe da Secretaria de Polícia Penal (Sepen) e ao lado dos advogados.
De bermuda, camiseta branca e chinelo, ele foi abraçado pela família e por amigos, que comemoraram a soltura. Fãs também aguardavam na porta do presídio.
“Não tenho ligação e nem envolvimento com nada. Não tenho envolvimento com facção”, disse Poze.
MC Poze do Rodo havia sido preso durante a investigação da Operação Narco Fluxo, que apura um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro envolvendo bets ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas.
Poze reencontra com a mãe após deixar a cadeia — Foto: Cristina Boeckel/g1
MC Poze do Rodo é recepcionado pela família após quase 1 mês preso — Foto: Cristina Boeckel/g1 Rio
A decisão que concedeu habeas corpus ao artista foi assinada pela desembargadora Louise Vilela Leite Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3), na quarta-feira (13).
Apesar da revogação da prisão preventiva, a Justiça impôs medidas cautelares ao cantor, entre elas a entrega do passaporte. Confira:
- Comparecer a todos os atos do processo;
- Informar eventual mudança de endereço;
- Comparecer mensalmente em juízo;
- Não deixar a cidade onde mora por mais de cinco dias sem autorização judicial;
- Não sair do país sem autorização da Justiça e entregar o passaporte, caso possua.
O funkeiro Poze do Rodo ao deixar o Complexo de Bangu — Foto: Webert Belicio / Agnews
Na decisão, a magistrada apontou excesso de prazo nas investigações, ausência de denúncia formal do Ministério Público Federal e afirmou que a prisão preventiva não pode servir como instrumento para facilitar a produção de provas.
Poze estava no Presídio Joaquim Ferreira, um anexo da Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, ou Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó.
“Nosso pedido de extensão foi aceito. Esperamos em breve poder retirar nosso cliente, Marlon Brandon, deste aprisionamento desnecessário e ilegal”, disse o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves, que defende o MC.
A defesa do cantor MC Poze pediu à Justiça a extensão da decisão que concedeu liberdade ao empresário Henrique Viana, conhecido como Rato, da produtora Love Funk. Segundo os advogados, o artista está na mesma situação jurídica do empresário, que foi beneficiado com a soltura.
Nesta quinta, a defesa emitiu uma nova nota celebrando a decisão da Justiça, que colocou em liberdade todos os investigados da operação. O documento destaca que o poder judiciário, “de forma serena e certeira, preservou as garantias constitucionais”.
STJ manteve cantor preso em abril
No dia 23 de abril, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já havia mandado soltar Poze do Rodo, mas uma decisão logo na sequência, da Justiça Federal de Santos, a pedido da Polícia Federal, manteve o cantor na cadeia, em prisão preventiva.
O ministro do STJ Messod Azulay Neto, relator do caso, havia concedido um habeas corpus para o MC Ryan SP, mas a decisão valia também para os demais presos na operação, como Poze e Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei.