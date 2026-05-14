MC Ryan SP deixa presídio no interior de SP após decisão da Justiça Federal

Funkeiro foi beneficiado por habeas corpus concedido pelo TRF-3 em investigação sobre suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado a bets ilegais e rifas clandestinas. Cantor estava preso desde abril em Mirandópolis (SP).
MC Ryan SP deixa presídio em Mirandópolis (SP) após decisão da Justiça Federal — Foto: Muryel Boian/TV TEM
O funkeiro MC Ryan SP deixou a Penitenciária II de Mirandópolis (SP) às 14h10 desta quinta-feira (14), após decisão da Justiça Federal que concedeu habeas corpus e determinou a soltura dele na investigação da Operação Narco Fluxo.
O cantor estava preso desde 15 de abril e havia sido transferido, no dia 30 do mesmo mês, para a unidade prisional no interior paulista. A decisão que autorizou a liberdade foi assinada na quarta-feira (13) pela desembargadora Louise Filgueiras, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).
Além de MC Ryan SP, também foram beneficiados pela medida o funkeiro MC Poze do Rodo, os influenciadores Chrys Dias e Débora Paixão.
A Operação Narco Fluxo, conduzida pela Polícia Federal, investiga um suposto esquema bilionário de lavagem de dinheiro ligado a bets ilegais, rifas clandestinas e tráfico internacional de drogas. Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 1,6 bilhão por meio de empresas de fachada, contas de passagem, criptomoedas e remessas ao exterior.
Na decisão, a desembargadora afirmou que a prisão preventiva não poderia ser mantida sem elementos suficientes para o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal. Conforme o despacho, até o momento nenhum dos investigados foi formalmente denunciado, e a Polícia Federal solicitou mais 90 dias para concluir diligências e perícias.