Governo Lula lança programa de R$ 11 bilhões contra crime organizado

Durante o lançamento na sede do governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o decreto que institui o Programa, promovendo articulação institucional, reforço operacional e de inteligência e a utilização dos instrumentos de investigação, cooperação e desarticulação do crime organizado.

Para o presidente, o combate ao crime organizado exige cooperação internacional e integração entre os países da América do Sul. Segundo ele, o governo brasileiro construiu parcerias com todos os estados sul-americanos para enfrentar o narcotráfico e as facções criminosas.

Lula citou o encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, na última semana, e contou que propôs a cooperação no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. “Trump, se quiser participar, tem espaço para participar conosco, mas trabalhando em consonância com a decisão do governo e da polícia brasileira”, declarou. O presidente também cobrou a extradição de brasileiros ligados ao crime organizado que estariam vivendo em Miami, sem citar nomes.

O chefe do Executivo afirmou ainda que o governo federal pretende ampliar sua atuação na área da segurança pública sem interferir na autonomia dos estados. Ele anunciou a criação do Ministério da Segurança Pública assim que a PEC da Segurança for aprovada pelo Senado e defendeu uma atuação federal mais ativa no enfrentamento ao crime organizado, em parceria com governadores e polícias estaduais.

Em discurso, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) também citou a PEC da Segurança, que tramita no Senado, e a Lei Antifacção, que endurece penas e dificulta progressão de pena, e afirmou que o programa é mais um passo no combate ao crime organizado. Ele citou queda de 25% em homicídios e aumento em 37% de mandados de prisão quando comparados os dados do Brasil nos anos de 2026 e 2022 e defendeu a punição como motivo de melhoria, uma vez que “a impunidade estimula crime”.

Combate ao crime como prioridade

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), elogiou a decisão de tratar a segurança pública como prioridade e defendeu que o tema tem recebido atenção da Casa nos últimos anos. Segundo ele, “o crime não respeita fronteiras administrativas e a resposta do Estado não deve ser fragmentada”. Motta destacou ainda que o marco legal de combate às facções e milícias busca dar às forças de segurança, ao Ministério Público e ao Judiciário instrumentos mais firmes de atuação, além de defender propostas de prevenção à violência, como o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica por agressores de mulheres.