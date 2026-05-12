Idosa de 71 anos contou que era frequentemente ameaçada
Um homem de 45 anos foi preso nesta terça-feira (12/5) após ameaçar matar a própria mãe, uma idosa de 71 anos. O crime foi registrado por volta de 7h, no bairro Turmalina, em Governador Valadares, no Rio Doce.
A Polícia Militar foi até o endereço da família. A idosa contou que o filho chegou em casa por volta de 5h, agressivo e com uma faca. Ele a ameaçou de morte e, com medo, a idosa fugiu para a casa do vizinho. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher é frequentemente ameaçada pelo filho.
No imóvel, o suspeito foi encontrado e confessou o crime. Ele confirmou que chegou em casa por volta de 5h, e que ouviu vozes, que “seria do diabo, mandando que ele matasse a mãe”. Diante da situação, o suspeito foi preso por ameaça e encaminhado à delegacia.
Fonte: O Tempo