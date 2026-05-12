Homem é preso por ameaça após ‘ouvir voz do diabo para matar a mãe’ em MG

Idosa de 71 anos contou que era frequentemente ameaçada

Um homem de 45 anos foi preso nesta terça-feira (12/5) após ameaçar matar a própria mãe, uma idosa de 71 anos. O crime foi registrado por volta de 7h, no bairro Turmalina, em Governador Valadares, no Rio Doce.

A Polícia Militar foi até o endereço da família. A idosa contou que o filho chegou em casa por volta de 5h, agressivo e com uma faca. Ele a ameaçou de morte e, com medo, a idosa fugiu para a casa do vizinho. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher é frequentemente ameaçada pelo filho.