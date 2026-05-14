Ex de Matsunaga foi condenado por tentar matar avô com marteladas

Ex-namorado de Elize Matsunaga, Tiago Cheregatte Neves foi condenado em 2020 a cinco anos de prisão por tentativa de homicídio contra o próprio avô, em Santa Bárbara d’Oeste, no interior de São Paulo. Tiago morreu após ser atropelado por diversos carros em São Vicente, no litoral paulista, nessa quarta-feira (13/5).

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MPSP), a agressão teria ocorrido após uma discussão na qual o avô teria criticado o comportamento de Tiago. Ele usou um martelo para dar golpes no idoso. A promotoria argumentou que o crime foi planejado, pois o homem já estava com uma mochila pronta para a fuga no momento da abordagem policial.

A advogada Fernanda Fachine, que o representava na época, defendeu que Tiago não teve a intenção de matar o seu avô, alegando que o episódio foi um desentendimento familiar que resultou apenas em agressões.

A defensora argumentou que a conduta deveria ser tipificada como lesão corporal e não como tentativa de homicídio, e pleiteou o reconhecimento do privilégio, uma vez que ele teria agido sob forte emoção ao ser chamado de “vagabundo” pelo avô.

A juíza Camilla Marcela Ferrari Arcaro decidiu por condenar Tiago a 5 anos, 11 meses e 3 dias de prisão em regime inicial semiaberto. O júri reconheceu a materialidade e autoria do crime, mas também aceitou a tese de que o réu agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima.

Fonte: Metrópoles