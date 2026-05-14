VÍDEO: Caminhão desgovernado provoca acidente e mata três na RJ-150

Imagens mostram veículo desgovernado descendo em alta velocidade e motorista pulando do caminhão. Acidente grave aconteceu entre Nova Friburgo e Amparo.
Três pessoas morreram após um caminhão desgovernado atingir veículos na RJ-150, na manhã desta quinta-feira (14), na Região Serrana do Rio. As vítimas estavam em um dos carros atingidos na estrada que liga Nova Friburgo ao distrito de Amparo, na altura da Parada Folly. O acidente foi registrado por uma câmera de segurança.
Segundo as informações, o caminhão atingiu três veículos antes de tombar. Dois estavam estacionados e o terceiro transportava quatro ocupantes — três deles morreram no local. Uma mulher que caminhava por uma rua lateral foi atropelada e socorrida, sendo levada para o hospital com fratura exposta, de acordo com a unidade de saúde.