Rio: creche é saqueada por criminosos e 300 crianças ficam sem aula

Câmeras registraram o crime ao exibir o grupo entrando na creche e saindo logo depois com sacolas cheias. Conforme testemunhas, os criminosos saquearam a pré-escola ao furtar itens básicos essenciais e equipamentos, além de vandalizar o espaço.

O Centro Cultural Educar listou os itens furtados: aparelhos de ar-condicionado novos; ventiladores; computadores; notebooks; toda a fiação elétrica; materiais de limpeza; celulares; televisão; e alimentos.

Aulas suspensas até segunda

Com nove anos de fundação, a creche atende a cerca de 300 crianças, abrangendo a área da Maré e do Leblon. A instituição ficará sem aulas nesta semana, com previsão para retorno somente na próxima segunda (18/5).

“Muito triste. Para vocês terem noção, eles levaram coisas de bebedouro das crianças, utensílios, material de limpeza. Olha aqui como deixaram o pato de luz. Eles arrancaram os fios. Essa creche atende muitas crianças, muitas mãezinhas que precisam trabalhar, que passam necessidade. As crianças fazem alimentação na escola”, lamentou a mãe de uma criança da creche.

O Metrópoles entrou em contato com a Prefeitura do Rio e com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). O espaço está aberto para manifestações.

Fonte: Metrópoles