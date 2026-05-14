Facebook Instagram Youtube Twitter

ACESSE:

DIÁRIO de Manhaçu
DIÁRIO de Ipatinga
Dia D Prefeitura de Caratinga
banner cresol
Dia D Prefeitura de Caratinga
banner cresol

,

Rio: creche é saqueada por criminosos e 300 crianças ficam sem aula

Os suspeitos invadiram a creche por volta das 4h. O prejuízo do furto é estimado em R$ 40mil, e cerca de 300 crianças ficam sem aula

creche pública Centro Cultural Educar foi saqueada por criminosos na madrugada dessa quarta (13/5) na Rua Nova Jerusalém, no Complexo da Maré, zona norte do Rio de Janeiro. O prejuízo do furto dos materiais é estimado em R$ 40 mil. Cerca de 300 crianças ficarão sem aulas nesta semana devido à ausência de recursos.

De acordo com funcionários da instituição, os suspeitos, que estavam em um grupo de sete a 10 pessoas, invadiram a creche por volta das 4h.

Durante a ação, os criminosos se aproximaram do muro da creche, colocaram escada e cortaram a serpentina que garantia a segurança da unidade.

Em seguida, os suspeitos pularam o muro e acessaram a área externa da creche, onde fica a área de lazer das crianças, com parquinho e outros brinquedos. Nesse lugar, os suspeitos arrombaram o cadeado da porta e invadiram o local.

“Levaram tudo, tudo aquilo que construímos com tanto esforço, carinho e dedicação para acolher nossas crianças. Hoje, estamos devastados, tristes e revoltados. É impossível não se perguntar: até quando o Rio de Janeiro vai viver esse terror?”, narra o vídeo publicado no perfil da creche.

Câmeras registraram o crime ao exibir o grupo entrando na creche e saindo logo depois com sacolas cheias. Conforme testemunhas, os criminosos saquearam a pré-escola ao furtar itens básicos essenciais e equipamentos, além de vandalizar o espaço.

O Centro Cultural Educar listou os itens furtados: aparelhos de ar-condicionado novos; ventiladores; computadores; notebooks; toda a fiação elétrica; materiais de limpeza; celulares; televisão; e alimentos.

Aulas suspensas até segunda

Com nove anos de fundação, a creche atende a cerca de 300 crianças, abrangendo a área da Maré e do Leblon. A instituição ficará sem aulas nesta semana, com previsão para retorno somente na próxima segunda (18/5).

“Muito triste. Para vocês terem noção, eles levaram coisas de bebedouro das crianças, utensílios, material de limpeza. Olha aqui como deixaram o pato de luz. Eles arrancaram os fios. Essa creche atende muitas crianças, muitas mãezinhas que precisam trabalhar, que passam necessidade. As crianças fazem alimentação na escola”, lamentou a mãe de uma criança da creche.

Metrópoles entrou em contato com a Prefeitura do Rio e com a Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ). O espaço está aberto para manifestações.

Fonte: Metrópoles

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Manchete do dia

Últimas Notícias