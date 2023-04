Municípios da região desenvolvem protocolos de segurança para as escolas

DA REDAÇÃO- Os municípios da região estão se articulando para fortalecer as ações nas escolas. A busca de parcerias tem como foco a segurança. Santa Bárbara do Leste e Pingo D’Água realizaram reuniões para tratar das providências.

SANTA BÁRBARA DO LESTE

A Administração Municipal, em busca de atendimento às demandas geradas pela onda de violência nas escolas em todo o país, buscou parceria com a Polícia Militar para ações preventivas.

Foi criado um “Protocolo de Segurança para Prevenção e Reação em Caso de Evento Crítico em Escola”. Dentre as medidas adotadas está a criação de estação de monitoramento dentro do quartel da PM de Santa Bárbara do Leste;

A prefeita Wilma Pereira salientou que desde 13 de outubro de 2022 as escolas municipais já possuem monitoramento por câmeras. “A presença deste monitor dentro do quartel trará ainda mais efetividade ao serviço e segurança para alunos, famílias e funcionários”, destaca.

Outras medidas também serão adotadas como treinamento de funcionários, controle de acessos, verificação de identidades, reforço de portas e travas de segurança.

“O município também está fomentando ações de psicólogos e assistentes sociais para fortalecimento de vínculos familiares. Combate ao bullying, preconceito e demais atitudes que gerar violência”, frisa a prefeita.

Conforme sargento Fabrício, Santa Bárbara do Leste é um município sem registros de graves problemas nas escolas, mas, prevenir é necessário e a Polícia Militar é parceira em mais essa ação.

A secretária de Educação Meire Débora chama atenção para a necessidade da parceria família-escola-município. “A responsabilidade de todos a favor da segurança e da vida”.

Confira os detalhes do plano:

Fase preventiva

1. Treinamento de Funcionários e Alunos: Todos os funcionários e alunos devem passar por treinamentos de segurança, que incluam procedimentos de evacuação, primeiros socorros e medidas de prevenção em casos de emergência. Os treinamentos devem ser realizados regularmente, para manter todos atualizados sobre os procedimentos de segurança.

2. Identificação de Ameaças: A escola deve ter um sistema de identificação de ameaças, que inclua a análise de comportamentos suspeitos, monitoramento de redes sociais e avaliação de riscos. Os funcionários e alunos devem ser encorajados a relatar quaisquer comportamentos suspeitos que possam indicar uma possível ameaça.

3. Controle de Acesso: A escola deve ter um sistema de controle de acesso, que inclua a verificação de identidade de todas as pessoas que entram no prédio. O acesso deve ser restrito apenas a pessoas autorizadas e monitorado em tempo real.

4. Polícia e Bombeiros: A escola deve ter uma relação estreita com a polícia e os bombeiros locais. Esses profissionais devem ser treinados em procedimentos específicos para a escola, e devem ser chamados imediatamente em caso de emergência.

5. Comunicação: A escola deve ter um sistema de comunicação eficaz que permita a rápida disseminação de informações importantes. Isso pode incluir um sistema de megafone, um sistema de alerta por mensagem de texto ou uma rede de alto-falantes.

6. Plano de Evacuação: A escola deve ter um plano de evacuação detalhado que inclua rotas de fuga, pontos de encontro e procedimentos específicos para diferentes tipos de emergência. O plano deve ser revisado regularmente e os funcionários e alunos devem ser treinados em sua execução.

7. Reunião de Pais: A escola deve realizar reuniões regulares com os pais para discutir os procedimentos de segurança e informá-los sobre quaisquer ameaças identificadas. Os pais devem ser incentivados a relatar quaisquer comportamentos suspeitos que seus filhos possam ter mencionado em casa.

8. Psicólogos e Aconselhamento: A escola deve ter psicólogos treinados e equipados para fornecer aconselhamento e apoio emocional aos funcionários e alunos afetados por um evento crítico.

9. Avaliação e Revisão: O protocolo de segurança deve ser avaliado e revisado regularmente para garantir que esteja atualizado e seja eficaz na prevenção e reação em caso de evento crítico. Os resultados devem ser comunicados a todos os funcionários e alunos para que possam ser informados e atualizados sobre quaisquer mudanças.

Fase reativa

1. Contatar a Polícia: A polícia deve ser contatada imediatamente para relatar o incidente e solicitar assistência. Informações importantes, como a localização do atirador ou agressor, devem ser comunicadas para a polícia o mais rápido possível.

2. Trancar as Portas: Todas as portas da escola devem ser trancadas e barricadas para impedir que o atirador ou agressor possa entrar em salas de aula ou outras áreas onde alunos ou funcionários possam estar presentes.

3. Esconder-se em um Local Seguro: Os alunos e funcionários devem ser instruídos a se esconder em um local seguro, como uma sala de aula trancada ou um armário. Eles devem ficar em silêncio, desligar seus telefones celulares e manter as luzes apagadas para evitar serem detectados.

4. Comunicação com os Alunos e Funcionários: Uma vez que a polícia tenha chegado ao local, eles devem se comunicar com os alunos e funcionários por meio de um sistema de alto-falantes para informar sobre a situação e dar instruções sobre como proceder.

5. Prestar Primeiros Socorros: Se houver feridos, a equipe de primeiros socorros deve ser acionada para prestar assistência médica imediata. O local seguro deve ser mantido até que a situação esteja sob controle e os alunos e funcionários possam ser evacuados com segurança.

6. Evacuação: Quando a situação estiver sob controle e a polícia confirmar que a área é segura, os alunos e funcionários devem ser evacuados com segurança para um local seguro fora da escola. Os pais devem ser informados imediatamente sobre a situação e instruídos a buscar seus filhos no local seguro.

7. Revisão do Protocolo de Segurança: Após o incidente, o protocolo de segurança deve ser revisado e avaliado para determinar se há possíveis melhorias que possam ser feitas para aumentar a segurança dos alunos e funcionários.

PINGO D’ÁGUA

Na manhã desta sexta-feira (14), durante a reunião foram definidas ações de prevenção, contando com a participação de várias frentes, incluindo Secretaria de Educação, Polícia Militar, Gestores Escolares, Conselho Tutelar, Poder Executivo e Legislativo, Conselho da Criança e Adolescente – CMDCA e Jurídico.

A Prefeitura Municipal estabeleceu políticas públicas e estratégias de prevenção e enfrentamento de violência nas escolas e esquematizou um protocolo de segurança, a partir do surgimento de recentes casos de ataques aos alunos e funcionários das escolas de todo o País.

O executivo reafirmou seu compromisso com a educação de qualidade e “se mostrou, desde o início, atento com os acontecimentos que afetaram a todos. Cabe lembrar, ainda, que a Polícia Militar já iniciou a patrulha nas unidades escolares do município, a fim de garantir a segurança de toda a comunidade escolar”, destacou o prefeito Luiz Paulo.