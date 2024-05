Mineiro ganha competição de melhor provador de café do mundo

Dionathan teve 100% de aproveitamento na análise em um tempo de 2 minutos e 19 segundos

Imagine a cena: 24 xícaras de café, cada uma carregando segredos aromáticos e nuances de sabor, esperando para serem desvendados. E, no centro desses vários sabores, Dionathan Antunes de Almeida, um mineiro que cresceu entre os cafezais de Três Pontas, e que conquistou, aos 29 anos, o título mais cobiçado do mundo cafeeiro: o de melhor provador de café do mundo.

Nascido em uma fazenda de café, o destino de Dionathan estava entrelaçado com os grãos desde de cedo. Aos 16 anos, já ajudava a família nas lavouras, mas sua jornada rumo à excelência do café foi além das plantações. Dionathan mergulhou no mundo da degustação, aprendendo os segredos da torra com seu paladar aguçado.

Sua ascensão chegou na conquista do Campeonato Brasileiro de Cup Tasters 2023, em setembro do último ano, um feito que o levou para representar o Brasil no palco mundial do Cup Taster 2024, que aconteceu na Specialty Coffee Expo, em Chicago (EUA). No dia 14 de abril de 2023, entre 33 competidores de diversas nacionalidades, Dionathan foi o maior destaque, mostrando uma conexão íntima com o café.

Na competição o mineiro brilhou, com uma performance incrível ele analisou as 24 xícaras em um tempo recorde, exibindo uma maestria que só pode ser alcançada por quem verdadeiramente entende os segredos nos grãos de café. Seu desempenho não só o coroou como campeão mundial, mas também elevou o Brasil e Minas Gerais ao topo do mundo do café, mostrando que nossa terra não apenas produz, mas também aprecia e entende a arte por trás de cada xícara.

O segundo lugar da Cup Taster 2024 ficou com a alemã Aurore Ceretta e o terceiro com Han Jong Lee, da Nova Zelândia.

Como funciona a World Cup Taster?

Nesta competição, os participantes são analisados por habilidade, precisão e velocidade, desafiados a identificar o café diferente entre três xícaras. Enquanto duas xícaras contêm o mesmo tipo de café, a terceira apresenta uma variedade distinta.

Utilizando suas habilidades, os provadores devem determinar o mais rápido possível, qual xícara se destaca.

Este processo é repetido em oito conjuntos de três xícaras, totalizando 24 xícaras.

Os provadores têm o objetivo de realizar essa tarefa o mais rápido possível. Aqueles que alcançam maior precisão e velocidade avançam para a semifinal, onde os quatro melhores competem na final. O campeão é então decidido com base na combinação de acertos e tempo mais rápido.

