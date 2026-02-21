Café de Alto Jequitibá é eleito o melhor de Minas e chega às prateleiras de rede supermercadista

Produtor conquistou pontuação recorde e passa a integrar a linha especial Cafés Campeões, lançada em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE – O café produzido pelo agricultor familiar João Pedro Emerick Ramos, de Alto Jequitibá, foi eleito o melhor de Minas Gerais e já está disponível ao consumidor como um dos destaques da linha especial Cafés Campeões, lançada nesta quinta-feira (19), em Belo Horizonte.

A iniciativa reúne os melhores cafés da safra 2025, vencedores do 22º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais, promovido pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG), e comercializados em parceria com a rede de supermercados Verdemar.

João Pedro Emerick Ramos alcançou 93,2 pontos na categoria Cereja Descascado, a maior nota já registrada na história da competição. O produtor começou a plantar café em 2018 e destaca a importância do concurso para sua trajetória.

“Fazer o café e ter um comprador é muito importante. Em 2018, eu não tinha para quem vender o café. Hoje está quase faltando café para tanto comprador. O concurso foi muito importante para a divulgação do nosso nome e da nossa propriedade”, afirmou.

Ao todo, 16 produtores mineiros classificados no concurso passaram a integrar a linha Cafés Campeões. Os produtos estão disponíveis nas versões torrado em grãos e torrado e moído, próprios para preparo em filtro ou espresso.

Valorização da qualidade

O governador Romeu Zema destacou a evolução da cafeicultura mineira nas últimas décadas.

“Quero reconhecer o trabalho da Emater-MG, fundamental para que o nosso café tenha deixado de ser uma commodity e se transformado em um produto diferenciado, estando entre os melhores do mundo”, disse.

Segundo ele, o reconhecimento internacional reforça o potencial do estado.

“Temos em Minas um produto que, talvez, nenhum outro lugar do mundo consiga produzir, nessa qualidade e quantidade”, acrescentou.

Como parte da premiação, os cafés vencedores tiveram a compra garantida pela rede supermercadista, com pagamento de até R$ 6 mil por saca, valor superior ao mercado convencional. As embalagens destacam o nome do produtor, a pontuação obtida e as características sensoriais da bebida.

Minas lidera produção nacional

Minas Gerais é o maior produtor e exportador de café do Brasil, responsável por cerca de 50% da produção nacional. Em 2025, o agronegócio mineiro alcançou exportações recordes de US$ 19,8 bilhões, sendo o café o principal produto, com US$ 11,4 bilhões, equivalentes a 57,2% do total.

O estado embarcou 27,4 milhões de sacas no período.

Concurso teve recorde de participantes

A edição de 2025 do Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais registrou recorde de inscrições, com 1.857 amostras de 162 municípios das principais regiões cafeeiras, incluindo Matas de Minas, Sul de Minas, Cerrado e Chapada de Minas.

As amostras passaram por rigorosas análises físicas e sensoriais, conduzidas por provadores especializados, seguindo protocolos da Specialty Coffee Association (SCA), referência internacional.

O concurso foi realizado pela Emater-MG, em parceria com a Secretaria de Agricultura, Universidade Federal de Lavras, Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho Nacional do Café, com patrocínio do Sistema Sicoob Crediminas e do Verdemar.

A conquista de Alto Jequitibá reforça o protagonismo da Zona da Mata na produção de cafés especiais e evidencia o avanço da qualidade da cafeicultura mineira.