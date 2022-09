Mais Esporte

Na última terça-feira (20), aconteceu no Palácio de Cristal, no clube Caratinga o 1° Encontro + Esporte. O evento foi promovido pela Liga Caratinguense de Desportos em parceria com o Esporte Clube Caratinga. O objetivo era reunir desportistas, profissionais, dirigentes, atletas e todos com algum interesse na causa esportiva. Na programação, o renomado professor Vagner Maciel, coordenador do curso de educação física da UNEC, falou para os presentes sobre a importância do esporte na educação. A segunda palestra da noite foi proferida pelo não menos renomado, professor Josias Alves, coordenador de Esportes da USIPA, referência em leis de incentivo. Os presentes souberam aproveitar cada minuto de evento.

Com tal iniciativa, a LCD cumpre um de seus principais deveres que é promover o desporto também fora de campo e quadras. Ao final da noite, era visível a satisfação de todos com a oportunidade. Afinal, a Liga Caratinguense de Desportos, provou que para provocar um debate de qualidade, basta boa vontade. Foi uma verdadeira aula dos palestrantes, para uma plateia ávida por conhecimento. Mais iniciativas como essa fazem falta. Para tratar o esporte com a importância merecida, basta boa vontade.

Cabuloso de volta

É indiscutível os méritos de Ronaldo na volta do Cruzeiro à elite do Brasileirão. Porém, o nome do retorno pra mim é Paulo Pezzolano. O técnico uruguaio foi peça fundamental. Mesmo em início de carreira, demonstrou muita maturidade pra lidar com a pressão de dirigir um gigante numa divisão que não é sua. Além disso, comandar um grupo que não era superior aos demais em qualidade técnica. Na minha humilde opinião, Pezzolano é o principal responsável pela volta da Raposa a elite com sete rodadas de antecedência. Acredito que o título virá com umas três rodada antes do final do campeonato. O torcedor tem todo direito de comemorar e muito.

Por outro lado, diretoria e comissão técnica já devem estar trabalhando para a temporada 2023. Uma coisa é ganhar a Série B, outra bem diferente é disputar a Série A com objetivos da grandeza do Cruzeiro. Pelo que tenho visto e ouvido, tanto o chefe Ronaldo, e o treinador estão bem conscientes quanto a isso. Parabéns Cruzeiro por estar de volta, de onde nunca deveria ter saído.

Rogério Silva

@rogeriosilva89fm

abrindoojogocaratinga@gmail.com