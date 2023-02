Ladrões quebram vitrine e furtam relógios em Matipó

Na manhã desta terça-feira, 14, a Polícia Militar de Matipó foi acionada a comparecer na rua João Mendes Magalhães, centro, onde havia ocorrido um furto com arrombamento em uma relojoaria.

No local, segundo a vítima, de 30 anos, indivíduos desconhecidos haviam quebrado o blindex da porta do estabelecimento e furtado 31 relógios de marcas diversas.

Ao verificar as imagens de câmeras de monitoramento foi possível visualizar que 03 indivíduos em um veículo Prisma, jogaram pedras na porta de vidro da loja para furtar os objetos.

As equipes iniciaram as diligências, sendo o veículo utilizado na ação localizado abandonado na BR 262.

Durante rastreamento, através do levantamento de informações, os militares conseguiram identificar, encontrar e prender os autores do furto. Com eles foi recuperada parte dos produtos furtados.

Diante dos fatos, os autores de 18, 19 e 20 anos foram encaminhados à Delegacia juntamente com o material apreendido. O veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.

Fonte : Portal Caparaó