Casal é feito de refém em Raul Soares e bandidos roubam 60 sacas de café, dinheiro e joias

RAUL SOARES – Um casal de produtores rurais foi feito refém por cerca de oito horas durante um roubo ocorrido na madrugada do último sábado (18) no distrito de Santana do Tabuleiro, zona rural de Raul Soares.

De acordo com as vítimas, um homem de 57 anos e uma mulher de 53, eles foram surpreendidos por volta das 20h do dia anterior (17) por cinco criminosos armados que invadiram sua propriedade. O grupo, portando armas longas, pistolas e revólveres, rendeu o casal e os manteve reféns dentro da residência enquanto parte da quadrilha realizava o roubo de aproximadamente 60 sacas de café armazenadas no local, avaliadas em R$ 100 mil.

Segundo o relato, três dos assaltantes deixaram a casa por volta de 1h para realizar o transbordo da carga, utilizando o próprio veículo das vítimas, uma caminhonete Hilux. Os outros dois criminosos permaneceram vigiando os reféns até cerca de 4h, quando fugiram, trancando o casal em um dos quartos.

Além das sacas de café, os bandidos também roubaram cerca de R$ 30 mil em espécie, uma aliança de ouro e 15 kg de carne das vítimas antes de empreender fuga em direção desconhecida. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas não lograram localizar os suspeitos. A investigação sobre a autoria e a rota de fuga dos criminosos segue em andamento pelas forças de segurança.