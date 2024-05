Casal de jovens britânicos decide viver a vida como nos anos 1940

Eles evitam tecnologia, vestem roupas tradicionais, decoraram a casa com móveis de época, frequentam bailes, tiram férias temáticas e herdaram um carro de 1942

O casal Liberty Avery, de 24 anos, e Greg Kirby, 29, do vilarejo de Ditchingham, no condado de Nortfolk, no Reino Unido, escolheu viver como se estivesse na década de 1940. Da cerimônia de casamento, que teve como tema o período histórico, aos hábitos do dia a dia e a decoração da casa, tudo é inspirado no modelo que os avós deles viveram, disseram em entrevista à BBC.

— Tentamos fazer com que nosso casamento fosse o mais tradicional possível, como os anos 1940, como talvez nossos avós tivessem feito — disse Kirby, que trabalha como barbeiro, e acrescenta — É apenas uma vida simples, na verdade. Eles (os avós) não gastavam uma quantia enorme, então nós também não.

A união foi celebrada na igreja, e, claro, com roupas e fotografia da década pela qual são apaixonados. Depois, foram a um pub para comer e estenderam as comemorações a um salão da vila. Eles afirmam que a lua de mel de uma semana em Brighton também seguiu os ritos de época, assim como as outras viagens de férias que organizam.

Segundo eles, o tempo que dedicam à tecnologia, algo difícil de se desvencilhar atualmente, é cada vez mais limitado. Preferem os jogos de tabuleiro e os bailes tradicionais no fim de semana, praticando as danças de 1940 em uma aula em que se matricularam.

Entre tantas peculiaridades, o traço mais marcante é o vestuário. Todos os dias eles usam roupas retrô, e o trabalho de Liberty como costureira vintage ajuda a manter o estilo. Além de costurar, ela gosta de cozinhar usando receitas e utensílios da época.

— Achamos as roupas daquela época confortáveis ​​e duradouras. Isso significa que você não está apenas comprando roupas para a estação e jogando fora. Gostamos de tentar consertar as roupas, dar uma nova vida, e elas ficam tão boas quanto eram há 80 anos — afirma Kirby, embora admita que é um desafio cuidar de tecidos velhos e delicados.

Para completar o modo de vida para lá de excêntrico, eles herdaram um jipe ​​​​americano de 1942. Mas a costureira confessa que não vivem só de passado e que pequenas pausas podem ser bem-vindas, como ao escolherem um filme para assistir.

— Os filmes antigos podem ser bastante pesados, por isso Greg nos incentiva a assistir algo mais recente de vez em quando — revela Liberty.

Os jovens se conheceram quando Liberty ainda era aprendiz em um salão de cabeleireiro onde o marido era cliente. Para eles, o amor pelos anos 1940 cresceu ao longo do relacionamento.

— Ele não conseguiu se livrar de mim desde então — conta ela sorrindo.

