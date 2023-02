Kits escolares são entregues para todos os alunos da rede municipal em Inhapim

INHAPIM – Com o início do ano letivo de 2023, mais uma vez a prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Educação, faz a distribuição gratuita dos escolares que serão utilizados durante o ano.

Segundo a secretária de Educação Carla Ervilha, essa é mais uma iniciativa pensada pelo prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, sensível às dificuldades enfrentadas para auxiliar os pais na aquisição do material escolar. “Ao lado do nosso prefeito Marcinho, que está sempre atento e sensível às demandas e necessidades da secretaria de Educação, pensamos mais uma vez em uma maneira de auxiliar os pais dos nossos alunos na aquisição do material escolar, e mesmo diante das dificuldades e limitações financeiras do nosso município, colocamos esse objetivo como prioridade. Adquirimos milhares de kits escolares compostos por cadernos, lápis, borracha, canetinha, lápis de cor, massinha, tesoura e outros materiais de acordo com o ano de estudo dos nossos alunos, sendo distribuídos em todas as escolas da rede municipal”, informou a secretária.

Conforme explica o prefeito Marcinho, Inhapim vive um período de grandes investimentos no setor de educação do município, tendo como exemplo, a aquisição do prédio do antigo “Lar da Criança” para de forma definitiva, abrigar a escola municipal Tia Odaísa de Melo Marques, imóvel este que foi reformado, revitalizado e entregue à população. Destaque ainda para as obras em execução de construção do Centro Educacional Municipal Enedina Soares de Lima Sayago na rua Amélia Godinho, área do antigo barracão de obras no centro de Inhapim, reforma, ampliação e construção de quadras cobertas nas escolas municipais Dr. Alípio Fernandes e Ione Ambrosina de Siqueira, construção da escola municipal Antônio Soares de Rezende no distrito de Tabajara e recentemente entregue à população de Inhapim, as obras de revitalização do prédio histórico da secretaria de Educação. “Graças ao aporte financeiro do Programa “Mãos Dadas” do Governo do Estado e a contrapartida do município, estamos investindo pesado na infraestrutura escolar de nosso município. Mas não adianta somente uma escola bonita, também estamos priorizando nosso transporte escolar, merenda, uniformes e hoje, com muita alegria e sensíveis às dificuldades de pais e mães de família em adquirir material escolar para seus filhos, estamos distribuindo kits material escolar para todos os alunos da rede municipal de ensino. Aproveito a oportunidade para desejar bons estudos para nossas crianças e adolescentes, bem como êxito aos nossos profissionais da educação na sublime missão de lecionar”, disse o prefeito Marcinho.

Assessoria de Comunicação