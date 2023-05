Investigador da Polícia Civil de Inhapim é homenageado pela Câmara Municipal de Governador Valadares

GOVERNADOR VALADARES – Em comemoração ao “Dia do Policial Civil” na noite desta última quinta-feira (11), a Câmara Municipal de Governador Valadares promoveu a entrega de diplomas do Mérito Legislativo da Segurança Pública. Na ocasião, destaque para o Investigador de Polícia Civil da 14ª DRPC de Inhapim, Gledson Avelar Oliveira.

Natural do município de Governador Valadares onde iniciou sua carreira na área da segurança pública, Gledson Avelar Oliveira recebeu a referida honraria em reconhecimento pela sua dedicação, retidão, assiduidade e compromisso no desempenho de suas funções quando ainda prestava serviço na Delegacia de Polícia Civil do município.

Representando a Câmara Municipal de Governador Valadares, o vereador Alê Ferraz (Novo) autor da indicação, entregou a comenda ao homenageado ressaltando seu trabalho e dedicação incansável pela segurança pública da população valadarense; “Este é um tímido mas justo reconhecimento pelo seu trabalho árduo, dedicação incansável pela preservação da paz e tranquilidade de nossa comunidade. Gratidão aos servidores da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e em especial a você, pelo comprometimento em garantir a segurança e a ordem pública em nosso município”.

Gledson Avelar Oliveira agradeceu ao vereador Alê Ferraz pelo reconhecimento, seus antigos companheiros de trabalho, bem como toda população de Governador Valadares representada pela Casa Legislativa; “Aqui nasci, aqui cresci, fiz amigos e é a terra que nutro um amor incondicional. Tenho orgulho de ser valadarense e agradeço a Deus pelo privilégio de ter servido o nosso povo. Agradeço ao amigo Alê Ferraz pela indicação desta homenagem, bem como dedico esta conquista a minha mãe Maria Helena, minha esposa Cínthia Arêdes e aos meus filhos Hugo e Laura”, finalizou.