Inhapim recebe certificação do MP e do governo de Minas Gerais pelo alcance das metas vacinais infantis em 2022

INHHAPIM – O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e o governo do estado realizaram, nessa última quarta-feira (19), a cerimônia de entrega do selo “Bora Vacinar”, que certifica os municípios mineiros que alcançaram as metas de vacinação infantil no ano de 2022. A solenidade ocorreu na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em Belo Horizonte.

Acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, recebeu das mãos do procurador-geral de justiça Jarbas Soares Júnior, o certificado pelo alcance das metas de vacinação infantil referente ao ano de 2022 em grau prata, o que revela a dedicação de toda as equipes de saúde do município de Inhapim, em especial da divisão de vacinação, para alcançar as metas propostas pelo Ministério da Saúde. “Esse certificado de reconhecimento pertence as nossas equipes do programa saúde família, em especial nossos agentes comunitários de saúde, técnicos em enfermagem, médicos e enfermeiros que trabalham diariamente para levar saúde e qualidade de vida para nossa população. O sorriso de nossas crianças desde sua concepção passa pelo trabalho das equipes de saúde, em especial da divisão de vacinação, profissionais na primeira linha de batalha para conter a volta de doenças erradicadas. Nosso reconhecimento, gratidão e respeito a todos os nossos profissionais de saúde” disse o prefeito Marcinho.

O objetivo do selo “Bora Vacinar” é fomentar ações municipais de incentivo à vacinação com o intuito de aumentar a cobertura vacinal, seja por meio da melhora dos resultados que se encontrarem abaixo das metas estipuladas pelo Ministério da Saúde (MS), seja pela ampliação dos níveis de imunização. Com isso, pretende-se prevenir o retorno de doenças já erradicas e evitar novas epidemias. “O projeto Bora Vacinar não se propõe a aumentar as tensões e conflitos com os municípios e com o estado, nem buscar culpados pelo fenômeno das baixas coberturas vacinais. Nesse momento o Ministério Público quer ser um agente pacificador, sem abdicar de suas prerrogativas constitucionais, mas seguindo a linha do diálogo com o poder público, prefeitos, estado, sociedade civil e mobilização social, por meio da propositura de soluções que possam efetivamente contribuir com a proteção e o direito à saúde, por meio de uma atuação conjunta”, afirmou o procurador-geral de justiça, Jarbas Soares Júnior.

Ainda durante a solenidade, o governador Romeu Zema destacou o esforço dos prefeitos nas campanhas de vacinação, falou sobre o avanço da ciência e mencionou também as correntes contrárias à imunização. “Sou favorável ao diálogo, e da conscientização. Acho que dessa forma vamos fazer melhorias consistentes, mostrando sempre que a ciência deve prevalecer. Não vamos obrigar ninguém pela força a ser vacinado, mas temos condição de fazer avanços expressivos, por meio do diálogo e da conscientização. Acho que é isso que alguns prefeitos têm feito. Esses merecem reconhecimento ainda maior, porque salvaram vidas”, disse o governador.

CERTIFICAÇÃO

O selo “Bora Vacinar” tem como objetivo estimular ações municipais de incentivo à vacinação para combater doenças imunopreveníveis e evitar a ocorrência de novas epidemias e o retorno de doenças já erradicadas. As vacinas são voltadas para o combate a BCG, Rotavírus Humano, Pneumocócica, Meningocócica Conj. C, Pentavalente, Poliomielite VIP, Febre Amarela, Tríplice viral – D2, Poliomielite VOP, DTP, Varicela e Hepatite A.

No auditório da Faculdade de Medicina da UFMG, em Belo Horizonte, a distribuição dos 286 selos seguiu a divisão em duas categorias: Prata e Ouro.

Receberam o selo Prata 269 municípios que atingiram as metas de dez a 13 vacinas, das 14 avaliadas destinadas às crianças de até dois anos pelo PNI. Já o certificado Ouro foi entregue para 67 cidades que atingiram as metas de cobertura de todas as 14 vacinas no ano de 2022.

