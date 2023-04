Inhapim: Prefeitura avança execução de obras no bairro Santo Antônio e no distrito de Santo Antônio do Alegre

INHAPIM -Na tarde desta última quinta-feira (27), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho”, acompanhado do vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, esteve vistoriando as obras de calçamento e drenagem pluvial no prolongamento da rua José de Melo Corrêa, ou “Morro do Afonso”, como popularmente é conhecido o trecho em obras.

O “Morro do Afonso”, local conhecido pela impossibilidade de tráfego em períodos chuvosos devido a formação de buracos e lamaçal, ou até mesmo no período de seca, passa por uma série de investimentos para sanar o problema de trafegabilidade, com a implantação de calçamento e drenagem pluvial. “Essa obra é um desejo antigo da comunidade, e quando estivemos visitando os moradores desta região na campanha, ouvimos e percebemos em cada olhar o desejo que essa obra fosse priorizada e realizada. Hoje, com as bênçãos de Deus, o apoio e a confiança da população retratado nas urnas, bem como o trabalho de toda nossa equipe da administração municipal, vamos entregar nos próximos dias o calçamento e a drenagem pluvial do Morro do Afonso, atendendo com carinho e atenção essa comunidade”, informou o prefeito Marcinho.

“Dia D mais Saúde, mais Social e mais Cultura”

Logo em seguida, o prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde dirigiram-se até o distrito de Santo Antônio do Alegre para participar do evento “Dia D mais Saúde, mais Social e mais Cultura” promovido em parceria pelas secretarias de Saúde, Assistência Social, Cultura e Turismo, que teve como objetivo levar diversos atendimentos em saúde pública, programas sociais, lazer e cultura para os moradores dos distritos da zona rural do município. “Iniciamos aqui no distrito de Santo Antônio do Alegre um projeto que vai percorrer todos os nossos distritos, é o “Dia D mais Saúde, mais Social e mais Cultura”, que busca levar um atendimento mais humanizado e acolhedor para zona rural do município, ofertando ao cidadão uma série de exames, vacinas, regularização documental, esclarecimentos sobre projetos e programas sociais do governo federal, cinema na comunidade, além de música, pula-pula, pipoca e algodão doce para toda criançada”, disse o vice-prefeito Sandro.

Ainda no distrito de Santo Antônio do Alegre, o prefeito Marcinho, o vice-prefeito Sandro da Saúde e o presidente da Câmara, José de Oliveira Batista (Coquinho), aproveitaram a oportunidade para visitar as obras de construção da Unidade Básica de Saúde do distrito, além de promoverem visitas aos moradores da comunidade. “As obras de construção da Unidade Básica de Saúde do distrito de Santo Antônio do Alegre seguem em evolução, um espaço que melhorará o atendimento na atenção básica em saúde pública dos moradores do nosso distrito. Agradeço ao prefeito Marcinho e ao vice-prefeito Sandro pela atenção dispensada a todos nós moradores do Alegre” disse o vereador Coquinho.

A secretaria de Obras também está presente no distrito de Santo Antônio do Alegre, duas máquinas, uma pá-carregadeira e uma motoniveladora seguem promovendo a manutenção das estradas sob o olhar atento e acompanhadas pelo líder da comunidade e vereador Coquinho.

