Humberto Luiz lança livro importante

Humberto Luiz Salustiano Costa nasceu em Teófilo Otoni e veio para Caratinga com a fundação do Sistec, grupo que implantou a comunicação e a notícia de forma ampla e forte. Humberto dirigiu por muitos anos o Jornal de Caratinga, semanário lido e apreciado por todos. Todos os domingos, era um prazer imenso ler o jornal com as notícias mais interessantes dos acontecimentos da cidade e da redondeza. Humberto casou-se aqui com Vanda Lelis e têm 3 filhos e muitos netos. Nossa gente admirava tanto o jornalista que ele foi considerado filho da terra. Sua presença e seu trabalho fazem dele um homem honrado que faz parte de todas as entidades importantes de nossa terra.

A pedido de muitos, resolveu publicar um livro retratando seus artigos no Jornal de Caratinga de 1970 a 1980, tempo de grande efervescência política e social. No sábado recente, dia 20 de agosto, aconteceu o lançamento. Autoridades e amigos estiveram lá para o evento que teve a Banda de Música Santa Cecília com apresentações magníficas. Oradores prestaram homenagem e eu tive a oportunidade de ler um acróstico que fiz com seu nome para essa ocasião. Humberto também se pronunciou e fez de sua fala uma verdadeira oração de agradecimento e louvor, sendo entusiasticamente aplaudido.

O livro é uma obra-prima. Contendo a história de um tempo importante de nossa Caratinga, tem também a leveza de recordações que não poderiam ficar na gaveta. O estilo elegante e preciso, fazem o livro ser agradável levando-nos até à última página por causa do encantamento de recordar o vivido e abraçar a saudade. Os jovens de hoje não podem deixar de ler essas páginas que nos remetem a um passado que ninguém seria capaz de escrever senão o Humberto que teve a oportunidade de retratar cada fato no momento em que ocorriam. Esse livro constitui uma joia única de reviver a história de nossa terra de forma verdadeira e autêntica.

Parabéns, Humberto, por esse presente que você coloca em nossas mãos e em nosso coração. Continue, escreva mais, enriquecendo a literatura de Caratinga, lembrando que você é membro da Academia Caratinguense de Letras.

Quero agradecer a inclusão de um artigo referente ao lançamento de meu primeiro livro Balão Azul. Obrigada. Fiquei feliz em recordar aquele dia em que você foi tão importante e amigo.

Que Deus o abençoe sempre.

Marilene Godinho