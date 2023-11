Governo lança Natal da Mineiridade 2023 com mais de 600 eventos oficiais em 450 municípios do estado

Até o momento, já aderiram ao Natal da Mineiridade cidades como Tiradentes, Araguari, Barbacena, Bom Despacho, Três Marias, Pouso Alegre, Ouro Fino, Inhapim e Caratinga, entre outras

BELO HORIZONTE – O Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), anuncia a programação do Natal da Mineiridade 2023, iniciativa que integra Belo Horizonte ao interior do estado em torno da celebração das tradições e dos costumes do povo mineiro, e também de comunhão, sintonia e orgulho, reforçando vínculos nas mais diversas regiões de uma Minas Gerais hospitaleira.

Realizado pelo segundo ano consecutivo, o projeto foi lançado na manhã desta quinta-feira (23/11), no Palácio da Liberdade, com novidades em Belo Horizonte e nas mais diversas regiões de Minas Gerais.

A programação, realizada de 2/12 a 6/1/2024, terá adesão de 450 municípios, o dobro do número registrado em 2022.

Serão mais de 600 eventos que reforçam a cultura, a hospitalidade, a fé, as tradições e os costumes do povo mineiro em espetáculos teatrais e de artes visuais, shows, iluminações temáticas, cantatas, inaugurações de presépios e manifestações religiosas.

Em BH, uma intensa programação será realizada na Praça da Liberdade, no Palácio da Liberdade e nos equipamentos culturais do Circuito Liberdade.

Economia

O Natal da Mineiridade gera emprego e renda e consolida Minas Gerais como um dos principais destinos de fim de ano no país.

A expectativa é a de que o período registre uma movimentação turística de 3,2 milhões de pessoas, o que representa crescimento de mais de 20% em relação ao ano passado. A estimativa é que a ocupação hoteleira atinja 80% durante as festas de dezembro.

Os investimentos chegam a R$ 18 milhões, incluindo os incentivos do edital Natal da Mineiridade Cemig 2023, o projeto de Iluminação da Praça da Liberdade e edifícios icônicos da capital, além do trabalho de posicionamento de Minas Gerais enquanto destino natalino, por meio de ações de marketing e promoção turística.

O Natal da Mineiridade é uma iniciativa do Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult) e da Fundação Clóvis Salgado (FCS), com patrocínio da Cemig e da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), e parceria com a Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), Associação Mineira dos Municípios e a Rede de Gestores Municipais de Cultura e Turismo.

Integração

O secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, destacou que o Natal da Mineiridade é pensado para integrar todas as regiões do estado, que receberão atividades diversas no período natalino e terão suas economias aquecidas pelo grande movimento turístico.

“Operadoras já estão vendendo pacotes para o Natal em todo o estado e de forma muito especial naqueles municípios mais tradicionais, como são as cidades barrocas, que possuem um Natal histórico e de muito mercado para o turismo. Junto a Minas Gerais, BH se consolida nesse grande nicho, que faltava nessa época do ano para lotar os hotéis. Isso incrementa a economia e movimenta toda uma cadeia produtiva, sobretudo os bares e restaurantes do estado inteiro”, comenta Oliveira.

Para a diretora de Comunicação e Sustentabilidade da Cemig, Cristiana Kumaira, ao investir e apoiar as expressões artísticas no estado, a companhia contribui para a ampliação e democratização do acesso às práticas culturais, reforçando seu compromisso com a preservação do patrimônio material e imaterial, memória e identidade do povo mineiro.

“O Natal da Mineiridade terá uma programação riquíssima, intensa, diversa e plural, espalhada por várias regiões do estado e que tem a mineiridade como a sua força motriz. Celebramos a identidade e a tradição do povo mineiro. Isso dialoga com o compromisso da Cemig de democratização e ampliação do acesso às práticas artísticas e culturais no estado, além de fortalecer e preservar os costumes locais, e gerar emprego e renda”.

Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), Marcelo de Souza e Silva ressaltou a importância da atuação da entidade para além da capital mineira.

“Temos um Natal potente em várias cidades de Minas Gerais. A CDL atua em BH, mas estamos dialogando com as 209 CDL’s que estão no interior para que elas também fomentem cada vez mais o Natal em suas cidades. O Natal da Mineiridade potencializa o pequeno, o médio e o grande empreendedor, gerando desenvolvimento econômico no estado”, pontua Souza e Silva.

Como nos anos anteriores, a CDL estuda ações de Natal para BH e um dos projetos é viabilizar um grande corredor iluminado que ligará a Savassi à Praça Sete, passando pela Praça da Liberdade e pelas avenidas Cristóvão Colombo, João Pinheiro e Afonso Pena.

Interior

Para promover os mais de 600 eventos dos destinos turísticos do estado e ressaltar a hospitalidade do mineiro, o portal Minas Gerais (www.minasgerais.com.br) divulgará portfólio dedicado às festividades natalinas e realizado com o apoio das Instâncias de Governança Regionais do Turismo (IGRs) e da Rede de Gestores Municipais.

Até o momento, já aderiram ao Natal da Mineiridade cidades como Tiradentes, Araguari, Barbacena, Bom Despacho, Três Marias, Pouso Alegre, Ouro Fino, Inhapim e Caratinga, entre outras.

Para evidenciar e promover a diversidade das festividades natalinas em Minas Gerais, intensa e diversa programação cultural está sendo preparada com shows, inauguração de presépios, cantatas, celebrações religiosas, feirinhas gastronômicas, encenações do nascimento de Cristo e apresentação de corais, entre outras atrações.

O portfólio digital com todas as atrações culturais das cidades mineiras poderá ser acessado no portal Minas Gerais (www.minasgerais.com.br).

O material, elaborado com base nas informações enviadas pelos municípios, terá atualizações diárias.

No portal, o visitante encontrará informações sobre os locais e horários em que podem ser conferidas as atrações, além de dicas de como preparar a viagem pelo interior de Minas para aproveitar o Natal nos destinos mineiros.

Haverá, também, ampla divulgação do Natal da Mineiridade nos principais meios de comunicação da capital e do interior, além de veículos nacionais.