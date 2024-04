Governo alerta para notícias falsas sobre a Carteira de Identidade Nacional

Polícia Civil e Secretaria de Planejamento reforçam que a emissão gratuita da primeira via do documento é garantida a qualquer tempo; modelo anterior tem validade até 2032

DA REDAÇÃO – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) alertam a população para a disseminação de notícias falsas sobre a Carteira de Identidade Nacional (CIN).

Desde janeiro deste ano, já foram emitidas mais de 400 mil unidades em todo o estado em Postos de Identificação e Unidades de Atendimento Integrado (UAIs).

Conforme destaca a coordenadora da Divisão de Datiloscopia do Instituto de Identificação da PCMG, delegada Danielle Aguiar, são inverídicas informações que circulam dando conta de que a gratuidade para emissão da primeira via da CIN é garantida apenas para o ano de 2024.

“Notícias dessa natureza não são verdadeiras. A primeira via da CIN é gratuita para qualquer cidadão, a qualquer tempo, não havendo necessidade de urgência para requerê-la. O modelo anterior da carteira de identidade terá validade até 23/2/2032”, esclarece.

A diretora do Instituto de Identificação, delegada Adriana de Barros Monteiro, acrescenta que a criação e o compartilhamento de notícias falsas como essa, além de estarem sujeitas à responsabilização penal, configuram enorme prejuízo ao serviço público.

Emissão

“Desde a implementação da CIN em Minas Gerais, a PCMG tem trabalhado dia e noite para garantir o acesso de todos os cidadãos a esse importante serviço. O aumento no volume de pedidos a partir de um falso alarme, contudo, pode desfavorecer aqueles que de fato necessitam com urgência do documento”, ressalta Monteiro, frisando que as informações oficiais devem ser obtidas nos sites da PCMG (www.policiacivil.mg.gov.br) e da Seplag-MG (www.planejamento.mg.gov.br), além do Portal MG (www.mg.gov.br).

É possível emitir o documento nos postos do Instituto de Identificação em Minas Gerais e, também, nas 42 Unidades de Atendimento Integrado (UAIs).

“São liberadas 5,8 mil vagas para emissão das carteiras de identidade nas UAIs diariamente, e estamos trabalhando, em conjunto com a PCMG, para ampliar a capacidade de atendimento. Nos casos de urgência, o cidadão pode encaminhar um Fale Conosco no Portal MG, informando o motivo da urgência e anexando documentação que comprove, para que a UAI verifique a possibilidade do agendamento em caráter emergencial”, explica o subsecretário de Transformação Digital e Atendimento ao Cidadão da Seplag-MG, Rodrigo Diniz.