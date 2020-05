Gestantes e puérperas entram para o grupo de risco para covid-19

Ginecologista e Obstetra do Casu orienta sobre cuidados

CARATINGA – Recentemente, gestantes e puérperas, mães de recém-nascidos com até 45 dias de vida, foram oficialmente incluídas no grupo que tem maior risco de sofrer complicações da covid-19, provocada pelo novo coronavírus. A decisão foi do Ministério da Saúde (MS), que destaca que as gestantes e as puérperas são mais suscetíveis a infecções em geral, e que a decisão da inclusão no grupo de risco está baseada em estudos e conhecimentos já consolidados sobre a atividade de outros coronavírus e do vírus da gripe comum.

Em nota, divulgada no site do Ministério da Saúde (MS), o órgão expôs o seguinte posicionamento: “As gestantes e puérperas são mais vulneráveis a infecções e, por isso, estão nos grupos de risco do vírus da gripe. Estudos científicos apontam que a fisiopatologia do vírus H1N1 pode apresentar letalidade nesses grupos associados à história clínica de comorbidades dessas mulheres. Sendo assim, para a infecção pela covid-19 o risco é semelhante pelos mesmos motivos fisiológicos, embora ainda não tenha estudo específico conclusivo. Portanto, os cuidados com gestantes e puérperas devem ser rigorosos e contínuos, independentemente do histórico clínico das pacientes”.

A ginecologista e obstetra do Casu – Hospital Irmã Denise, Danielle Fiorin Ferrari Novais, orienta as gestantes e tentantes, mulheres que estão tentando engravidar, sobre como agir neste momento. “Para as gestantes, é fundamental que se cuidem ao máximo, só saiam de casa se realmente for muito necessário e se sair, usem máscara, higienizem bem as mãos, troquem a roupa assim que chegarem em casa. Já as tentantes se puder evitar engravidar nesse período, pois ainda não sabemos muito sobre como esse vírus atua na gestação e as possíveis complicações para o bebê. As gestantes devem continuar realizando o pré-natal seguindo as orientações do seu médico. Tanto gestantes, quanto tentantes, e todos os demais, precisam continuar seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS)”.

Alguns cuidados que a gestantes e puérperas podem tomar para evitar infecção pelo coronavírus devem ser reforçados:

Continue seguindo sua rotina de acompanhamento médico;

Utilize máscara de tecido ou descartável se precisar sair de casa;

Vacine-se contra a gripe;

Mantenha a rotina de amamentação;

Lave sempre as mãos com álcool gel ou água e sabão, principalmente antes de tocar seu bebê, e mantenha superfícies e objetos limpos e desinfetados;

Evite receber visitas neste momento;

Se tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, procure assistência médica imediatamente.

A médica destaca ainda a importância do planejamento familiar e da realização do pré-natal durante a gravidez. “O planejamento familiar é de extrema importância, pois auxilia as pacientes que desejam engravidar, como também, as que desejam evitar uma gestação, evitando as gestações não planejadas. Fazer o planejamento também é importante para avaliar a saúde dessa mulher, prepará-la para gerar uma gravidez, iniciando vitaminas, estimulando uma alimentação adequada e balanceada e orientando sobre realização de atividade física. Além disso, é possível identificar e até mesmo corrigir possíveis doenças que possam complicar a gestação”, finaliza a médica Danielle Novais.