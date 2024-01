Estado divulga cronograma de execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais 2024

Etapa Microrregional será disputada ao longo de oito semanas; Regional será entre 10/6 e 16/6

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese-MG) já disponibilizou o cronograma completo de execução dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2024.

O documento apresenta as datas, prazos e os procedimentos relativos à execução da competição deste ano.

A etapa Microrregional será disputa ao longo de oito semanas, entre 1/4 e 26/5. As inscrições serão feitas entre 5/2 e 4/3.

Já a etapa Regional será realizada entre 10/6 e 16/6. Antes disso, as equipes classificadas nas modalidades coletivas e no xadrez podem apresentar o pedido de desistência até 20/5.

“Mais uma vez, na sequência do nosso planejamento, divulgamos agora todo o cronograma de ações dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Temos aí uma data muito importante que é a de inscrição e habilitação do seu município, de 5/2 a 4/3. Depois, durante oito semanas, será a realização da etapa Microrregional. Queremos, mais uma vez, ter o grande sucesso nas inscrições e que todos possam participar com a gente”, frisou o subsecretário de Esportes da Sedese, Tomás Mendes.

Etapa estadual

Para finalizar a maior competição esportivo-educacional do país, a etapa Estadual será dividida.

Na primeira parte, entre 15/7 e 21/7, serão disputadas as modalidades paralímpicas de atletismo, judô e natação.

Depois, entre 5/8 e 11/8, o restante das modalidades coletivas e individuais. O local das disputadas será divulgado posteriormente.

O Jemg é uma iniciativa da Sedese, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE).

A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).