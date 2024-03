Estado anuncia adesão de 100% dos municípios mineiros ao Programa Criança Alfabetizada

Material pedagógico de alfabetização, feito por professores da rede estadual, será entregue para mais de 1 milhão de estudantes e cerca de 57 mil docentes

BELO HORIZONTE – Com o tema “Gestão da Educação no ano de 2024”, está sendo realizado, em Belo Horizonte, a 9ª edição do Café com Prosa. O evento é realizado pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de Minas Gerais (Undime/MG), com o apoio da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

A abertura do encontro aconteceu nessa segunda-feira (4/3), discutindo diversos assuntos com os representantes da educação estadual, dos 853 municípios, parceiros e palestrantes. O objetivo do evento é incentivar e fomentar as políticas públicas de educação.

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, ressaltou os resultados que Minas vem alcançando, com a colaboração de todos os parceiros que trabalham em prol da educação.

“Nós precisamos de ter formação e material pedagógico. E dentro desta linha, nós temos a Escola de Formação, que disponibiliza formação para a rede municipal, que nós queremos que vocês utilizem da melhor maneira possível. Queremos e estamos trabalhando para que Minas tenha um crescimento educacional com toda essa gama, rede municipal e estadual crescendo juntas”, destacou o secretário.

Ele pontuou também que, em 2023, o Estado avançou na aplicação dos testes de fluência do Proalfa para os municípios, com investimentos realizados pela Secretaria de Estado de Educação.

Além deste importante passo de Minas Gerais com o propósito de zerar o analfabetismo, o secretário reforçou o trabalho realizado com apoio de todos os municípios e instituições parceiras que estão juntas no Compromisso Criança Alfabetizada.

“Reforço o nosso compromisso com uma educação de qualidade em Minas Gerais. Temos muito que fazer, sabemos disso, pois os desafios são grandes, mas se fossem fáceis e poucos, outras pessoas já tinham feito. Mas hoje estamos unindo forças para dar os passos que faltam. Iniciamos o ano com outras ações que foram importantes como o alinhamento do Calendário Escolar e também contamos com várias instituições públicas, todos alinhados em prol de uma educação de qualidade e garantia de direitos para os nossos estudantes”, concluiu Igor de Alvarenga.

Pela manhã, a secretária adjunta de Estado de Educação, Geniana Guimarães Faria, também falou sobre o Programa Criança Alfabetizada e sobre a adesão de 100% dos municípios mineiros.

“Estou muito feliz porque essa conquista é resultado do trabalho articulado do Regime de Colaboração. Vamos disponibilizar o material pedagógico que construímos com professores da rede para todos os municípios, para mais de 1 milhão de estudantes e para mais de 57 mil docentes, para a alfabetização das nossas crianças”, ressaltou Geniana Guimarães.

Regime de Colaboração

O Regime de Colaboração consolida os esforços no sentido de garantir o acesso à permanência, à aprendizagem e à conclusão do ensino nas escolas públicas do estado de Minas Gerais, por meio da organização de um ensino público mineiro mais participativo e articulado entre estado e município.

Pelo Regime de Colaboração, são propostos programas, projetos e ações a serem organizados, discutidos e implementados, para proporcionar recursos humanos, materiais e/ou instalações que otimizem e fomentem o desenvolvimento e a melhoria da qualidade da educação mineira.

O compromisso assumido está alinhado à melhoria dos indicadores educacionais para Minas Gerais, por meio de ações pedagógicas conjuntas, aproveitando uma estrutura única de calendário escolar, formação continuada, currículo, avaliação e, até mesmo, a elaboração de materiais didáticos estruturados de forma conjunta.

Compromisso Nacional Criança Alfabetizada

Minas Gerais conseguiu 100% de adesão ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, por meio do apoio da Secretaria de Estado de Educação.

Assim, 853 municípios firmaram um pacto entre os entes federativos (Municípios, Estados, DF e União), em regime de colaboração, a fim de garantir o direito à alfabetização, elemento estruturante para a construção de trajetórias escolares bem-sucedidas.

Para alcançar essa meta, serão estabelecidas estratégias de políticas, programas e ações para que as crianças brasileiras estejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental; e, também, para a recomposição das aprendizagens com foco na ampliação e aprofundamento da leitura e da escrita das crianças matriculadas até o final dos anos iniciais do ensino fundamental; além de especial atenção àquelas que não alcançaram os padrões adequados de alfabetização até o segundo ano do ensino fundamental.

Palestras

Ao longo do dia, diversos temas foram abordados, como por exemplo, “Que escola, professores e estudantes queremos construir frente aos desafios da contemporaneidade”, ministrada pela socióloga e educadora, Lourdes Atié; “Inclusão na educação”, ministrada pelo presidente da Associação Nacional para Inclusão das Pessoas Autistas (ANIA/BR), Guilherme de Almeida, além de outros assuntos relacionados à pauta educacional.

Undime Minas Gerais

A Undime/MG é uma associação civil, sem fins lucrativos, com sede em Belo Horizonte e que integra, junto às demais seccionais, presentes em cada estado, a Undime Nacional, com sede em Brasília. O corpo diretivo das Undimes é formado pelos Dirigentes Municipais de Educação que, eleitos através de assembleias instituídas nos Fóruns realizados a cada dois anos, representam a instituição nas discussões sobre as políticas públicas da educação municipal.

Programação

O Café com Prosa segue ao longo desta terça-feira (5/3), com mais debates sobre a educação pública, os desafios e as ações que serão desenvolvidas ao longo de 2024.

Entre os temas que estarão em pauta, destaca-se a palestra sobre Programa de Transporte Escolar (PTE) 2024, que será dirigida pelo subsecretário de Articulação Educacional da SEE/MG, Gustavo Pedroso; Nova Lei de Licitações: Especificidades da Educação, ministrada pelo diretor Jurídico da Associação dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas (Amag), Adriano José Senador, entre outros debates que farão parte do diálogo desta edição.