Juventus é campeão do 5º Torneio de Futsal de Ubaporanga

UBAPORANGA – A quinta edição do Torneio Municipal de Ubaporanga foi encerrada no último sábado (9) na Quadra Central Gustavo Lourenço da Costa com presença de grande público reunidos para prestigiar as partidas finais do evento.

Em um jogo muito movimentado, a equipe Juventus de São Sebastião do Batatal venceu pelo placar de 4 a 3 sagrando-se campeão do torneio. O vice-campeonato ficou com a equipe Tricolor e o terceiro lugar com a equipe Barão após vencer o confronto contra a equipe Cipó por 4 a 2.

Ainda foram premiados os atletas destaques da competição: Richardson Nascimento foi o artilheiro e o melhor goleiro ficou com o atleta José Carlos Leite ambos da equipe Juventus.

Iniciada no dia 16 de abril, a competição contou com a participação de 8 equipes do município: Cipó, Juventus de São Sebastião do Batatal, Barão, PCDM, Tricolor do Barracão, Palmeiras do Aeroporto, QO Engenharia e AAU – Associação Atlética de Ubaporanga totalizando 160 atletas participantes.

A final foi prestigiada pelo prefeito de Ubaporanga – Dr. Greydson juntamente com toda a equipe da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer, responsáveis pela organização do evento que a cada ano se firma como uma das principais competições de futsal da região.