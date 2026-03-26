NUTRIÇÃO UNEC

Entre posts e princípios, palestra aborda a ética que nutre a profissão

CARATINGA – Entre publicações que informam e conteúdos que podem comprometer a credibilidade profissional, a ética foi o tema central de uma palestra realizada na noite da última quarta-feira (18), no auditório do campus II do Centro Universitário de Caratinga. O encontro reuniu estudantes do 1º e do 7º períodos do curso de Nutrição dentro da programação do Ciclo de Palestras NutriAção 2026.

A atividade discutiu o uso responsável das redes sociais por futuros nutricionistas – um espaço em que visibilidade e responsabilidade precisam caminhar juntas. O palestrante foi o nutricionista Thiago Tassar, delegado suplente de Ipatinga do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região.

Durante a palestra, ele destacou que a produção de conteúdo na área da saúde exige compromisso com informações baseadas em evidências científicas e respeito ao Código de Ética profissional.

“As redes sociais são ferramentas importantes de comunicação com a população, mas o nutricionista precisa ter cuidado com promessas de resultados rápidos, exposição de pacientes e divulgação de informações sem respaldo científico. Ética também se pratica no ambiente digital.”

Além das orientações sobre conduta profissional, o palestrante apresentou aos estudantes o papel do Conselho Regional de Nutricionistas, responsável por fiscalizar, orientar e acompanhar o exercício da profissão.

“O Conselho não atua apenas na fiscalização. Ele também tem uma função educativa, orientando profissionais e estudantes para que a atuação seja segura, responsável e alinhada com os princípios da profissão.”

O tema despertou interesse entre estudantes que estão tanto no início quanto na etapa final da graduação, especialmente diante da presença cada vez maior das redes sociais na atuação profissional.

A acadêmica do 1º período, Lorena Rocinski, destacou a importância do debate ainda no início da formação.

“É um assunto muito atual e necessário. Como estudantes, já começamos a pensar na nossa postura profissional desde agora, principalmente no que diz respeito ao que compartilhamos nas redes sociais.”

Para Selma Prudêncio, estudante do 7º período, a palestra contribuiu para fortalecer a preparação para o ingresso no mercado de trabalho.

“Estamos próximos da formatura e esse tipo de orientação ajuda a entender melhor os limites e as responsabilidades da profissão. São cuidados importantes para quem pretende atuar com seriedade.”

A coordenadora do curso de Nutrição do UNEC, Brunela Laignier, ressaltou a relevância de atividades que aproximam os estudantes das exigências éticas da prática profissional.

“Momentos como esse ampliam a formação acadêmica dos nossos estudantes e contribuem para que eles compreendam, desde cedo, os desafios da atuação profissional, especialmente em um cenário em que a comunicação digital faz parte da rotina da área da saúde.”

O Ciclo de Palestras NutriAção 2026 é uma iniciativa que busca promover discussões atuais e relevantes para a formação dos futuros nutricionistas. Em um contexto de ampla circulação de informações nas redes sociais, o encontro reforçou uma mensagem essencial: na área da saúde, visibilidade deve caminhar sempre ao lado da responsabilidade.