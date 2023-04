Equipe da saúde de Entre Folhas passa por treinamento para implantação do sistema e-sus território

ENTRE FOLHAS – O treinamento para implantação do e-SUS Território, que aconteceu no último dia 10, na Unidade de PSF do Centro, foi promovido pela Superintendência Regional de Saúde (SRS) de Coronel Fabriciano e direcionado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do Município. Na ocasião, os agentes de saúde receberam os tablets e foram orientados com relação à sincronização das informações e quanto ao uso do dispositivo no processo de trabalho, para viabilizar o registro das visitas domiciliares e a coleta de dados dos pacientes de forma mais segura.

O instrutor do treinamento, Reinaldo Romeu dos Santos Júnior, é referência técnica da Superintendência Regional de Saúde (SRS) em Estratégia e-SUS Atenção Primária e do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN). Segundo ele, a Superintendência Regional de Saúde ainda assessora os municípios e trabalha com os dados do programa Informatiza APS e indicadores do Programa Previne Brasil. “A partir do treinamento, os agentes vão poder atualizar a base cadastral das famílias e nós vamos poder dar continuidade ao trabalho prestado ao paciente, através da formação das políticas públicas de atenção primária”, explica.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Renata Barbosa, a orientação para a equipe foi corrigir as inconsistências nos cadastros dos pacientes, após a implantação do prontuário eletrônico. “Nosso objetivo é melhorar cada vez mais a gestão das informações dos pacientes, porque é dessa forma que nós vamos conseguir mais recursos para melhorar cada vez mais, o serviço de saúde que oferecemos”, avalia.

Apesar do desafio na nova forma de registrar o dia a dia de trabalho, o ACS, Adilson Guerra, considera o e-SUS Território um grande avanço. “Vamos ter a facilidade de enviar os dados dos pacientes diretamente do tablet para a base nacional do e-SUS, durante a visita. Não vamos mais digitar as informações no computador, tudo que vem para informatizar melhora cada vez mais”, completa.

A Superintendência Regional de Saúde tem por finalidade garantir a gestão do sistema estadual de saúde. A SRS abrange atende no total 35 municípios na macrorregião do Vale do Aço.

Assessoria de Comunicação