Entre Folhas: inscrições abertas para escolha dos membros do Conselho Tutelar 2023

ENTRE FOLHAS – O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) divulgou nesta semana, o edital para o processo de escolha de cinco membros titulares e cinco suplentes, para o mandato de quatro anos do Conselho Tutelar de Entre Folhas. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Secretaria Municipal de Educação, das 8h às 16h, até o dia 05 de maio. Para participar da eleição, os candidatos precisam ser aprovados, previamente, na prova escrita e na avaliação psicológica.

Para concorrer à vaga, é preciso ter completado 21 anos de idade e residir no Município, além de necessitar de um vasto conhecimento sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A função não tem vínculo com o Poder Público e a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, além de plantões já previstos no regime interno do Conselho Tutelar. Os inscritos farão a prova no dia 11 de junho, os aprovados passarão pela avaliação psicológica no dia 25 de junho e, finalmente, pela eleição no dia 1º de outubro.

Para a atual presidente do Conselho, Priscila Cristina Gomes Silva, o cargo exige muita responsabilidade, mas é gratificante. “É preciso muita empatia e respeito por cada criança e cada adolescente atendido, além de precisar lidar bem com as diferenças de cada colega, pois as decisões serão tomadas em equipe e vão impactar a vida de muita gente”, explica, comentando, também, o dia a dia do trabalho. “Os setores do Município mantêm as portas abertas para nos atender e auxiliar sempre que acionados, inclusive com serviços de saúde e assistência social; tenho muito orgulho em dizer que faço parte de umas das funções mais importantes do Brasil”, completa.

Para votar é preciso apresentar documento oficial de identidade. Mais informações sobre o processo de escolha do Conselho Tutelar podem ser obtidas no edital, que está disponível no site Portal da Transparência da Prefeitura, na aba Concursos e Processos Seletivos.

Assessoria de Comunicação