Entre Folhas: equipe do CRAS participa de seminário que discutiu o serviço de acolhimento familiar

O I Seminário Intermunicipal contou com a participação de Prefeitos da região, além de autoridades do meio jurídico e representantes do Governo de Estado

CARATINGA – A equipe do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) participou do I Seminário Intermunicipal de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, com ênfase no serviço de acolhimento, na modalidade Família Acolhedora, realizado na tarde da última terça-feira, 09, no Salão da igreja Batista Emanuel de Caratinga. O evento, direcionado a chefes do Poder Executivo e suas equipes, foi promovido pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico e Social do Leste de Minas (Cidesleste).

A programação do Seminário contou com discussões acerca dos desafios enfrentados pelos atores sociais para o fortalecimento do serviço de acolhimento familiar. O juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Infância e da Juventude da Comarca de Caratinga, Jorge Arbex Bueno, a promotora de Justiça do Ministério Público da Comarca de Caratinga, Flávia Patrícia Cupertino Alcântara e Marco Aurélio Romeiro Alves Moreira, da Coordenadoria Regional das Promotorias de Justiça de Defesa da Educação e dos Direitos das Crianças e Adolescentes do Vale do Rio Doce foram os palestrantes do primeiro painel. Na ocasião, eles debateram sobre os desafios e o papel do Judiciário para os avanços da cultura da institucionalização ao direito da convivência familiar e comunitária. O segundo painel da tarde contou com o Psicólogo da Instituição Amigos dos Meninos Assistidos de Caratinga (AMAC) para falar sobre o fortalecimento do Serviço de Acolhimento em Famílias Acolhedoras no Brasil. O terceiro painel, que versou sobre a formação e acompanhamento no acolhimento familiar e como trabalhar com os casos mais graves, teve como palestrantes as representantes da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social de Minas Gerais (Sedese/MG), Maria Isabel Gomes de Oliveira e Kenya Vilhena Primola.

O encontro, segundo a diretora do Departamento de Desenvolvimento Social do Consórcio Cidesleste, Adryelly Alacrino, teve como principal objetivo a articulação em rede para o fortalecimento da política pública do serviço de acolhimento familiar. “Nosso objetivo é instrumentalizar ainda mais os profissionais”, explica.

Para o coordenador do CRAS, Emerson Cassio, que compareceu ao seminário e fez questão de levar toda a equipe, o evento foi uma ótima oportunidade para atualizar o conhecimento acerca do serviço que o Município está oferecendo. “O seminário foi de grande aprendizado e não só atendeu as expectativas, como aumentou dentro de cada um de nós a responsabilidade de fazer parte desta missão; posso garantir que faremos o possível para que toda a população de Entre Folhas conheça o Serviço e todos os benefícios para que o Família Acolhedora traz para a comunidade”, completa.

Ao final do Seminário, a prefeita de Santa Bárbara do Leste, Wilma Pereira Mafra Ribeiro foi convidada para falar sobre o serviço e compartilhar a experiência do Município, que conseguiu estruturar o programa Família Acolhedora. Na ocasião, ela e mais a equipe do Cidesleste presentearam os Municípios e equipes da rede de proteção à criança e adolescente com um kit, composto por brinde e material de apoio para trabalhar o serviço de acolhimento familiar.

Assessoria de Comunicação