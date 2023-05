Emater-MG e ALMG promovem feiras de agricultura familiar em Belo Horizonte

Convênio será assinado nesta quinta-feira (4), com a abertura do primeiro evento na ALMG. O evento terá a presença de produtores de Imbé de Minas

BELO HORIZONTE – A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) e a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) assinam nesta quinta-feira (4) convênio de cooperação mútua tendo como objeto a realização mensal de feiras de agricultura familiar no Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira da ALMG, em Belo Horizonte, pelos próximos dois anos.

A Feira de Agricultura Familiar da Emater-MG desta quinta-feira, que funcionará das 9h às 17h, contará com a presença de 20 produtores de 16 municípios mineiros: Brumadinho, São Gonçalo do Rio Abaixo, Betim, Ouro Preto, Congonhas, Cristiano Otoni, Sabará, Itabirito, Nova Lima, Itaverava, Queluzito e Belo Horizonte (Todas na RMBH); Bocaiúva (Norte de Minas), Itapecerica (Oeste), Nepomuceno (Varginha) e Imbé de Minas.

A ALMG e a Emater-MG atuarão coordenadamente na realização dos eventos de forma a criar oportunidades para a exposição da produção agrícola brasileira, em especial a agricultura familiar e o artesanato, promovendo a geração de emprego e renda para famílias rurais, associações e cooperativas de artesãos, e valorizando a cultura, a arte e a agroeconomia do Estado.

No primeiro semestre deste ano, o evento acontecerá nas primeiras quintas-feiras de cada mês: 4/5, 1/6 e 7/7. Já no segundo semestre, acontecerá nas primeiras e nas segundas quintas-feiras do mês, da seguinte forma: 3/8, 14/9, 5/10, 9/11 e 14/12.

Serão comercializados quitandas, queijos, mel e derivados, doces, cachaças, café, carnes, além de peças artesanais e outros produtos da agricultura familiar. Na abertura oficial, na próxima quinta-feira (4/5), haverá apresentação do artista, violeiro, cantor e compositor Rubinho do Vale.