Em tempo real, DER disponibiliza nova ferramenta de consulta sobre condições das rodovias estaduais

Antes de iniciar a viagem, motorista vai poder verificar possíveis ocorrências no trajeto que vai percorrer, bem como as fotos do local

DA REDAÇÃO – Os usuários das vias estaduais mineiras contam, a partir de agora, com uma nova ferramenta de consulta sobre as condições da malha rodoviária sob responsabilidade do Estado.

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) adotou um novo sistema de mapeamento e monitoramento das ocorrências nas rodovias que tornará as viagens mais seguras. Por meio de um mapa, antes de começar a viagem, o motorista poderá verificar o tipo de ocorrência registrada em determinado ponto do trajeto e visualizar as fotos daquele local.

Estarão disponibilizados no mapa os pontos de interrupção total, os locais em meia pista, os trechos com variantes, quando aquele incidente ocorreu e, também, a previsão de conclusão do reparo.

Tudo isso ficará disponível no site www.der.mg.gov.br e o cidadão poderá conferir as intercorrências em tempo real. Em uma próxima etapa, todas as informações do mapa serão integradas às plataformas de mobilidade.

As informações contidas no mapa que o motorista pode consultar, são inseridas por meio de aplicativo por servidores do DER-MG, que atuam nas 40 Unidades Regionais, e percorrem diariamente as rodovias mineiras de todo o estado de Minas de Gerais.

Além das informações disponíveis para o cidadão sobre as condições das rodovias, os dados coletados em campo passam a favorecer o planejamento dos investimentos em infraestrutura viária e trazem mais transparência para os usuários.

O aplicativo facilita, ainda, o mapeamento das ocorrências mais constantes em determinado trecho e aponta as medidas prioritárias de manutenção e conservação das vias, o que acarreta mais eficiência ao uso dos recursos públicos.

“Antes esse tipo de cadastro era realizado de forma mais sistêmica e muito mais trabalhosa. Hoje, a equipe que vai a campo consegue registrar as ocorrências com o celular na mão, mesmo que esteja offline, e, em poucos minutos, a informação chega em nosso sistema gerencial e no painel da transparência”, explica Rodrigo Colares, responsável pela Assessoria Estratégica do DER-MG.