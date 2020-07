Dom Lara e Patrocínio seguem sem casos suspeitos para Coronavírus

Na sede, Centro, Santa Cruz e Esplanada acumulam o maior número de pacientes que testaram positivo

CARATINGA- Foi divulgado o perfil epidemiológico de covid-19 em relação aos casos notificados no município de Caratinga. Os dados consideram até o sábado (25), quando foram contabilizados o total de 3.232 casos notificados, sendo 700 positivos, 547 pacientes curados, 2.209 negativos e 323 em investigação.

Do total de 138 pacientes internados por Síndrome Respiratória Aguda Grave, 116 estavam no Casu Hospital Irmã Denise, seis no Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, cinco na Casa de Saúde e 11 em outros municípios.

Por local de residência, o Centro segue sendo o bairro com maior número de notificações e casos positivos: 107 pacientes diagnosticados de um total de 486 casos notificados. Em seguida está o Santa Cruz com 77 casos positivos de 464 notificações. Embora o Bairro Esplanada seja o quarto em número de casos notificados (atrás do Bairro Nossa Senhora Aparecida), se considerado somente casos positivos, a localidade ocupa a terceira colocação.

Cordeiro de Minas é o distrito com o maior número de notificações e casos positivos. 44 casos ainda seguem em investigação. Dom Lara e Patrocínio seguem sem casos em investigação.

Em relação a faixa etária e sexo, a maioria tem idade de 30 a 39 anos, tanto para homens, quanto para mulheres. A maior parte das pessoas notificadas possui fatores de risco (2.362). 825 não possuem.

Os dados ainda apontam uma queda no número de casos positivos nas últimas semanas epidemiológicas. Na semana 28 eram 135 casos positivos, caindo para 98 na semana 29 e 72 na semana 30.

O critério de encerramento dos casos por tipo de exame, sendo RT-PCR 199 casos positivos e 277 negativos; 501 confirmados por teste rápido e sorologia (IgM e IgG) e 1.646 negativos. 286 casos foram descartados por critério clínico e epidemiológico.

ÓBITOS

Após a divulgação do documento, três óbitos foram registrados de pacientes diagnosticados com Coronavírus. Os números avançaram para 24 confirmados, nove descartados e um em investigação.

Faleceram com o diagnóstico positivo para covid-19, 13 homens e 11 mulheres. Foram cinco registros cada para os grupos de 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e mais de 80 anos. Ainda foram contabilizados quatro pacientes com 50 a 59 anos; três com idade de 40 a 49 anos e duas pessoas que tinham 30 a 39 anos.