Distritos de Macadame e Novo Horizonte recebem investimentos

INHAPIM- Na tarde desta quarta-feira (3), o prefeito Márcio Elias, o “Marcinho” e o vice-prefeito Sandro Adriano, o “Sandro da Saúde”, visitaram os distritos de Macadame e Novo Horizonte no intuito de acompanhar de perto a realização das obras de calçamento e drenagem pluvial no prolongamento das ruas Arlindo Pereira Gomes e João Barbosa Neto no distrito de Macadame, bem como acompanhar as obras de construção do alambrado, vestiários, portal de entrada e calçamento do entorno do campo do distrito de Novo Horizonte e do prolongamento da rua João da Mata Assunção, também naquela comunidade.

Segundo o vice-prefeito Sandro da Saúde, as obras de calçamento e drenagem pluvial no distrito de Macadame atendem um sonho antigo da população, uma vez que tanto na rua Arlindo Pereira Gomes, quanto na João Barbosa Neto ainda existem trechos não pavimentados que causam transtornos para a comunidade. “Sabemos que a poeira e o barro de uma rua não pavimentada incomodam os moradores, pedestres e motoristas que necessitam trafegar pelo local, mas aqui em nosso distrito de Macadame essa história ficará no passado. Graças ao trabalho sério e comprometido do nosso prefeito Marcinho e o apoio da nossa bancada na câmara iniciamos a pavimentação em bloquete intertravado e drenagem pluvial nas ruas Arlindo Pereira Gomes e João Barbosa Neto, em Macadame, atendendo o desejo de toda comunidade, e em breve, com a permissão de Deus, retornaremos em nosso distrito de Macadame para inaugurar mais uma importante obra para nossa população”, comemorou Sandro.

Segundo o prefeito Marcinho, tanto as obras no distrito de Macadame quanto no Novo Horizonte seguem dentro da programação, e após ordem de serviço emitida pelo município seguem sendo semanalmente acompanhadas pelos engenheiros do município. “As obras de pavimentação e drenagem pluvial das ruas Arlindo Pereira Gomes e João Barbosa Neto estão garantidas, e nesta fase, toda rede pluvial da rua Arlindo Pereira Gomes já foi executada. Neste momento a empresa responsável pelas obras está promovendo a instalação do meio-fio. Já no distrito de Novo Horizonte as obras de pavimentação da rua do entorno do gramado do campo de futebol já foram concluídas, e a empresa responsável pelas obras no distrito prepara para iniciar a construção do vestiário do campo, portal de entrada bem como todo o alambrado. Os recursos já foram assegurados via emenda do deputado federal Leonardo Monteiro, e o prazo de execução das obras no campo de futebol do distrito de Novo Horizonte é de seis meses. Outra obra que merece destaque e que está em execução aqui no distrito de Novo Horizonte é o calçamento e drenagem pluvial do prolongamento da rua João da Mata Assunção. Nesta fase os bloquetes já estão sendo instalados e as obras caminham para fase final. Para finalizar, vamos promover também as obras de construção da praça central do distrito de Novo Horizonte, um desejo desta comunidade e que se Deus assim nos permitir iremos realizar em breve”, informou o prefeito Marcinho.

O prefeito Marcinho e o vice-prefeito Sandro da Saúde aproveitaram a oportunidade onde vistoriam as obras em Macadame e Novo Horizonte para visitar e ouvir os moradores das duas comunidades, recebendo manifestações de apreço pela realização das obras e colhendo futuras demandas para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

