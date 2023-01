Discussão em bar se transforma em tentativa de homicídio

CARATINGA- Uma discussão em um bar no distrito de Santa Luzia se transformou em tentativa de homicídio. O crime foi registrado na noite deste domingo (29), no distrito de Santa Luzia, zona rural de Caratinga. A vítima é um indivíduo, 40 anos, já o autor é um homem, 42.

A Polícia Militar recebeu uma ligação dando conta de que dentro de um bar, que fica a dois quilômetros depois de Santa Luzia, havia ocorrido uma briga, e que um homem teria sido alvejado por um disparo de arma de fogo. A vítima foi socorrida para Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga, por uma testemunha. Em contato com a testemunha, concunhado da vítima, ele contou que estava no interior do bar da Maria, por volta das 17h, quando o homem teve um atrito com um terceiro. Neste momento. o autor tomou partido na discussão dizendo que a vítima estava errada. A vítima não gostou da atitude do autor e deu-lhe um empurrão, dizendo: “se você for homem me empurra”, neste momento, o autor deu um empurrão na vítima tendo ela caído no chão. A vítima que estava de posse de uma faca, levou a mão à cintura e a localizou, levantou-se e foi em direção ao autor, que por sua vez sacou uma arma de fogo calibre 22, foi se afastando da vítima, apontou a referida arma em direção ela e disse para que recuasse. Mesmo com a arma apontada em direção a vítima, ela foi para cima do autor, que disse: “não vem porque é ruim para você!” A vítima não obedeceu à ordem e continuou em direção ao autor, sendo que neste momento, efetuou um disparo em direção às pernas da vítima, e outro que a atingiu no abdômen.

Nas proximidades do local do fato possui câmeras que flagraram o momento que o autor evadiu em veículo Gol sentido ao Córrego do Suíço. A vítima foi encaminhada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora onde passou por cirurgia. Foi feito rastreamento, mas o autor não tinha sido detido até o final dessa edição.