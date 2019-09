Coordenador de Curso da Doctum, Carlos Bitencourt, recebe premiação do CRA-MG

BELO HORIZONTE – Na noite da última sexta-feira (13), aconteceu em Belo Horizonte a entrega do Prêmio Destaque em Administração. O evento é promovido pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, o CRA-MG, e foi realizado no Automóvel Clube, na região central da capital mineira. Entre quatro administradores Destaques de Minas Gerais, o coordenador do curso de Administração e Ciências Contábeis da Unidade Doctum de Caratinga, o professor administrador Carlos Bitencourt, que recebeu essa premiação das mãos do presidente do CRA-MG, Jehu Pinto de Aguiar Filho.

A premiação foi em homenagem ao dia do administrador, que aconteceu no dia 09 de setembro, e sua realização foi aprovada por uma resolução normativa do CRA, nº 18 de 11 de julho de 2019, onde a sua comissão tem a responsabilidade de indicar possíveis nomes que se destacaram no ano de 2019, as indicações foram submetidas à aprovação da Diretoria Executiva e o plenário do CRA-MG e diante disso Carlos Bittencourt foi aprovado pela comissão diante de uma votação.

O evento solene foi muito bem organizado e contou com um baile do profissional da administração, homenagens e Network, estando presente diversos profissionais da administração, presidentes que já passaram pelo conselho, colegas de profissão, professores, além de grandes empresários que estiveram agraciando e promovendo sua participação no evento, evento o qual busca fortalecer a categoria e a profissão em si, dando destaque àqueles que vêm promovendo a administração, seja no campo organizacional, seja no campo acadêmico em busca de disseminá-la no dia-a-dia.

O evento também premiou os prefeitos municipais que possuem registro como administradores e os bombeiros, administradores que participaram do resgate em Brumadinho. Foi um evento de grandes emoções.

Para Carlos Bitencourt, receber essa premiação representa muito para a Doctum Caratinga e enaltece todo o trabalho que tem sido feito, não só ele como coordenador dos cursos das gerenciais, “mas por trabalho realizado em conjunto entre corpo docente e corpo discente que faz toda a diferença no dia-a-dia”.

Flávia Bastos, diretora da Unidade Doctum de Caratinga, destacou: “Para a Doctum Caratinga é uma honra contar com o professor Carlos Bittencourt frente as coordenações dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. A premiação recebida pelo CRA vem de encontro com toda sua trajetória e coroa um trabalho que ele faz com muito amor e profissionalismo”.

Carlos Bitencourt ressaltou: “Esse foi um momento incrível, estar ali com pessoas tão representativas da profissão, e que me trouxe várias lembranças. Pensar que uma pessoa do interior, que não tinha a oportunidade de cursar um curso superior, mas que, com muita luta, garra e determinação, venceu. Naquele tempo fui agraciado pela placa como destaque do curso em 2005. Agora este filme passa novamente em minha vida, estando em 2019, entre um grupo seleto de Administradores, identificados por votação como revelação da profissão; profissão esta que escolhi e me apaixonei por inteiro e hoje tenho a absoluta certeza de que tudo valeu a pena! Isso mostra que nós precisamos continuar em constante evolução, em ação do conhecimento, promovendo cada dia mais a transformação das pessoas pela educação em prol de melhorias no âmbito pessoal e profissional. Venha fazer parte dessa família da Administração e das Ciências Contábeis e conhecer um pouco mais dos nossos cursos”.