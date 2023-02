Convênio Mãos Dadas: Governo Municipal adquire dois novos veículos para Educação em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE – O transporte escolar de Santa Bárbara do Leste começa 2023 de cara nova. A prefeita Wilma Pereira e a vice-prefeita Beth Leles entregaram dois novos veículos, que serão destinados a Secretaria de Educação.

De acordo com a prefeita, zelar pela segurança e conforto dos alunos da rede é compromisso que vem sendo cumprido. Wilma destacou ainda que, “a aquisição dos novos veículos, um investimento de mais de quinhentos mil reais, foi possível, graças ao convênio Mãos Dadas, firmado com a Secretaria de Estado da Educação”.

De acordo com a vice-prefeita Beth Leles, seu “olhar de mãe de aluno”, está sempre atento as necessidades desta área tão importante.

A secretária de Educação, Meire Débora, lembrou as dificuldades da rota escolar devido a extensa área rural do município e agradeceu pelos novos veículos, que segundo ela são, “modernos e confortáveis”.

O presidente da Câmara, Ni dos Ferreiras, destacou o importante papel da Câmara quando da aprovação do Projeto Mãos Dadas. Para ele, um passo fundamental para alavancar a educação do município.

Assessoria de Comunicação