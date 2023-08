Concurso público da Secretaria de Estado de Educação entra na reta final

Candidatos devem fazer inscrição até às 16h da próxima terça-feira (29/8)

DA REDAÇÃO – Termina na próxima terça-feira (29/8) o período de inscrição para o concurso público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), referente ao Edital Seplag/SEE nº 3/2023.

São quase 20 mil vagas para nível médio técnico e superior. Os candidatos devem ficar atentos, pois terão até às 16h do dia 29/8 para acessar o sistema. Clique neste link para entrar no site da Fundação Getúlio Vargas, organizadora do concurso público, e realizar a inscrição.

“Melhorar a Educação é uma das prioridades do meu governo e a contratação de servidores é fundamental para que possamos avançar. São quase 20 mil vagas para trabalho em escolas e órgãos vinculados em todo o estado. Quem não tem internet, vale lembrar, pode ir até uma das 47 Superintendências Regionais de Ensino e fazer a sua inscrição. Desejo a todos boa sorte e que este concurso signifique um grande avanço para a Educação mineira”, ressaltou o governador Romeu Zema.

As oportunidades são para os cargos de Professor de Educação Básica (PEB), Especialista em Educação Básica (EEB), Analista Educacional (ANE), Analista de Educação Básica (AEB), Técnico da Educação (TDE) e Assistente Técnico de Educação Básica (ATB). As formações específicas para cada cargo podem ser consultadas no edital.

A taxa de inscrição é variável conforme o cargo pretendido: R$ 38 para vagas de Nível Médio Técnico e R$ 43 para Nível Superior. O valor deve ser pago por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE) até às 23h59 do dia 30/8/2023, também de acordo com o horário da capital.

É de responsabilidade do candidato conferir se os dados da inscrição foram recebidos e o pagamento processado. O resultado preliminar das inscrições deferidas ficará disponível a partir do dia 14/9/2023.

Provas

Nas duas primeiras etapas, de caráter eliminatório e classificatório, o processo seletivo é o mesmo para todos os cargos e consiste em uma prova objetiva de múltipla escolha e uma redação.

No dia 22/10, das 8h às 12h, será a aplicação do exame para o cargo de Professor da Educação Básica (PEB), e das 15h às 19h para os cargos de Especialista em Educação Básica (EEB) e Analista Educacional – Inspetor Escolar (ANE – IE).

Já no dia 29/10 será realizada a prova dos candidatos para os cargos de Técnico da Educação (TDE); Assistente Técnico de Educação Básica (ATB); Analista Educacional (ANE) e Analista da Educação Básica (AEB), das 14h às 18h.

As datas referentes às demais etapas serão divulgadas em edital de convocação disponível na página da FGV.