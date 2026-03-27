A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA

Quando o silêncio maltrata mais que a violência

“A grandeza de uma nação pode ser julgada pelo modo como seus animais são tratados.” — Mahatma Gandhi.

Há algo inquietante acontecendo — e talvez o mais grave seja justamente o silêncio que o envolve. Casos de maus-tratos contra animais têm se tornado mais frequentes, mais cruéis e, pior, cada vez mais naturalizados. Episódios envolvendo um cachorro conhecido como “Orelha” e a agressão contra uma capivara não são fatos isolados. São sinais de um adoecimento social.

A capivara, animal dócil, herbívoro e de convivência pacífica, dificilmente representa ameaça. Assim como cães e gatos — companheiros históricos do ser humano — simbolizam afeto, fidelidade e convivência. Ainda assim, são vítimas de violência gratuita.

Mas há um agravante ainda mais preocupante: a participação de menores nesses atos.

Quando crianças e adolescentes passam a reproduzir comportamentos de crueldade, o problema deixa de ser apenas jurídico e passa a ser profundamente social e educativo. Não se trata apenas de punir — trata-se de entender o que está sendo ensinado, permitido ou negligenciado dentro dos lares e da própria sociedade.

Quando a violência começa cedo, o futuro da sociedade entra em colapso.

Diante desse cenário, surge uma pergunta inevitável: estamos vivendo um novo tempo de brutalidade ou apenas começando a enxergar algo que sempre existiu?

Em uma sociedade marcada pelo estresse, pela indiferença e pela fragilidade dos vínculos humanos, a violência encontra nos mais indefesos um alvo fácil. Animais não denunciam, não se defendem, não têm voz. Dependem inteiramente da consciência humana — e, quando essa consciência falha, instala-se a barbárie.

Mas onde estão as políticas públicas?

As leis existem. O ordenamento jurídico brasileiro prevê punições para maus-tratos aos animais. No entanto, a aplicação ainda é falha. Falta fiscalização, falta denúncia, falta presença do poder público — e, principalmente, falta envolvimento da sociedade.

E, quando menores estão envolvidos, a responsabilidade é ainda maior. Não se trata apenas de corrigir o ato, mas de formar valores. A escola, a família e o Estado precisam caminhar juntos.

Ignorar esse problema é permitir que ele cresça.

Educar para o respeito à vida — seja ela humana ou animal — não é um detalhe. É um alicerce civilizatório. Porque a forma como tratamos os animais revela, de maneira silenciosa e implacável, quem estamos nos tornando.

E talvez a pergunta mais urgente não seja por que isso está acontecendo.

Mas até quando vamos fingir que não vemos?

“Voz e Consciência” é um espaço de reflexão e posicionamento que busca dar expressão às questões que afetam a dignidade humana, social e ética, muitas vezes ignoradas ou silenciadas no cotidiano.

A “voz” representa a coragem de dizer, de denunciar, de trazer à luz aquilo que precisa ser discutido. A “consciência” simboliza o juízo interior, o chamado à responsabilidade, à empatia e ao compromisso com o bem comum.

A coluna A QUESTÃO NÃO ESTÁ EM PAUTA nasceu do propósito de provocar não apenas a leitura, mas a reflexão — despertando no leitor a capacidade de enxergar além da indiferença e de assumir seu papel na construção de uma sociedade mais justa, humana e solidária.

Mais do que informar, “Voz e Consciência” existe para inquietar, questionar e formar.

Tudo passa pela educação. Essa não é apenas uma afirmação genérica — é um ponto central que precisa ser enfrentado com seriedade. As situações que estamos vivendo hoje, marcadas pela indiferença e pela violência, não surgem do acaso.

Elas são, em grande parte, reflexo de como estamos formando nossas crianças e jovens.

Quando nos deparamos com episódios de crueldade, inclusive com a participação de menores, é inevitável perguntar: como fomos educados? E, mais ainda: o que estamos ensinando às novas gerações?

A educação não se limita ao ambiente escolar. Ela começa dentro de casa, nos exemplos diários, na forma como se trata o outro — seja uma pessoa ou um animal. Valores como respeito, empatia e responsabilidade não nascem prontos; eles são cultivados.

Quando esses valores falham, a sociedade sente.

Ignorar essa raiz é tratar apenas as consequências, nunca as causas. Se quisermos um futuro diferente, precisamos, urgentemente, rever nossas práticas, nossos exemplos e nosso compromisso com a formação humana.

Porque, no fim, toda sociedade é o reflexo da educação que constrói.

PAZ E BEM!